Venerdì 21 Settembre 2018, 12:00

«Perdonami, voglio tornare con te, la nostra è una famiglia». Gerardo Galluccio, 54 anni, di Avellino, l'uomo che martedì con un martello ha colpito alla testa la sua ex convivente, in corso Europa racconta al Mattino la sua vicenda.«L'avevo vista sul balcone della casa della donna dove lavora, mentre stendeva i panni. Mi sono fermato con la macchina e l'ho guardata tutto il tempo. Quando è scesa in strada l'ho incrociata: ho perso la testa. E ho fatto quell'orribile gesto». La donna di origine polacca è ricoverata al Moscati, è in netto miglioramento, ma ha trauma cranico in regressione e diversi punti di sutura al capo.Pentito? «Io vado in chiesa tutti i giorni, sono ancora innamorato. So che lei potrebbe tornare con me. Per me o per la nostra bambina. Vorrei continuare ad accompagnarla a scuola. Posso andare a prenderla sotto casa della madre e poi riaccompagnarla. Farle vivere una vita normale».