Mercoledì 26 Settembre 2018, 12:00

Ha risposto alle domande del giudice il 54enne di Avellino arrestato sabato scorso per aver aggredito a martellate l'ex convivente lungo corso Europa.Gerardo Galluccio - assistito dal suo legale Alberico Villani - è comparso ieri mattina davanti al gip Fabrizio Ciccone per l'interrogatorio di garanzia per l'eventuale convalida della misura cautelare applicata nei suoi confronti. Il 54enne del capoluogo, che ha precedenti per rapina e violenza, ha detto di aver agito perché accecato dalla gelosia. Ma ha dichiarato di non ricordare più nulla di quella giornata perché troppo sconvolto. Galluccio è ristretto presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino. Lo scorso sabato è stato ammanettato dai carabinieri in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta e ottenuta dal magistrato Cecilia De Angelis che ha coordinato le indagini.Anche nel corso dell'interrogatorio, così come aveva dichiarato a Il Mattino giorni addietro, ha ribadito di essere pentito e di amare ancora la donna: «Vado in chiesa tutti i giorni, sono ancora innamorato. So che lei potrebbe tornare con me».