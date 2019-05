Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 12:41

Maxi-blitz antidroga ad Avellino. Cinque persone sono finite in manette. La polizia ha eseguito l’ordinanza della misura coercitiva emessa dal gip del Tribunale di Avellino nei confronti dei cinque ritenuti responsabili di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, continuata e reiterata.Tre degli indagati sono finiti in carcere e tradotti presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino, altri due sono stati sottoposti ai domiciliari. Nel corso dell’operazione sono state effettuate diverse perquisizioni. Le indagini della Squadra Mobile – Sezione antidroga, coordinata dalla Procura della Repubblica, svolte tra il mese di settembre 2016 ed il mese di luglio 2017, hanno permesso di svelare una rete di spacciatori di droga al dettaglio (cocaina ed hashish) che avevano avviato una redditizia attività nell’area cittadina. Nel corso dell’attività investigativa sono stati individuati ed identificati più di 60 acquirenti-assuntori di stupefacente e sequestrati, in totale, 193 grammi di cocaina e 17 chilogrammi di hashish.