Avellino, medici senza green pass scattano 27 sospensioni

Meglio un vaccino che vedersi azzerare lo stipendio. Crollano le certezze della maggior parte dei medici no vax irpini. Su 213 tra liberi professionisti, medici di famiglia, quelli di cliniche e strutture private e odontoiatri che ancora non avevano fatto l'iniezione, solo 27 (24 medici e 3 odontoiatri) non hanno rivisto la propria posizione e saranno quindi sospesi dall'Ordine dei medici di Avellino.

