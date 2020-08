Tracce di arsenico nei campioni sui terreni circostanti, concentrazioni di alluminati lievemente oltre soglia in uno dei prelievi sulle acque di falda.

I primi risultati dell'indagine ambientale su Campo Genova non lasciano prefigurare una veloce chiusura dell'estenuante telenovela che tiene in ostaggio il mercato bisettimanale di Avellino. Le prime indiscrezioni riguardano i cosiddetti «bianchi», ovvero i prelievi effettuati all'esterno di Campo Genova, per stabilire un confronto con l'interno, e i piezometri sulle acque di falda. In questo secondo caso, solo uno dei tre campionamenti per ora analizzati avrebbe dato un esito non in linea con quanto previsto dalla norma. Si tratterebbe in entrambi i casi di concentrazioni i cui valori, sebbene non in linea, non richiederebbero la necessità di una bonifica. Ma che dovrebbero indurre almeno nel caso delle acque ad un surplus di approfondimenti. Specificamente, si potrebbe richiedere la necessità di rifare i controlli sulla falda. La qual cosa, nella migliore delle ipotesi, porterebbe via altro tempo.

Quanto ai valori dei «bianchi», anche qui resta da capire se la concentrazione superiore di Arsenico (comune nei terreni vulcanici) risulti generalmente presente in tutta la provincia. Non sarebbe stata ancora riscontrata, almeno per ora, la presenza di berillio. Il metallo pesante era stato invece rinvenuta a Campo Genova durante il lockdown, al termine delle analisi che l'amministrazione comunale aveva commissionato ad un laboratorio privato di Candida. La sostanza, perché è presto per dire quali siano gli esiti definitivi, è che la partita è ancora lunga. Se i primissimi rilievi già aprono interrogativi che andranno approfonditi, ci sono ancora numerose verifiche da effettuare. Quelle dell'Arpac sono destinate a subire ulteriori rallentamenti per il guasto di un impianto. C'è poi particolare attesa per i campionamenti sul sottosuolo. A metà giugno scorso, infatti, proprio nel terreno, furono rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione. Successivamente era stato appurato che la loro presenza era inferiore al 20 per cento del totale e che non sarebbe stata necessaria una bonifica. Ma l'iter per arrivare a scrivere la parola fine sull'indagine ambientale non sarà breve. Il punto, assodato che le eventuali criticità ambientali di Campo Genova non sembrano comunque particolari, resta infatti la possibilità di potervi ospitare in tempi ragionevoli il mercato bisettimanale.

Di questo passo si arriverà ben oltre il mese di ottobre. Certamente, infatti, bisognerà aspettare il 14 ottobre per conoscere gli esiti della nuova udienza fissata al Tar di Salerno. Ma eventuali complicazioni nell'indagine ambientale, potrebbero non consentirebbero ai magistrati di assumere una decisione definitiva su Campo Genova nemmeno per quella data. Il 2020, allora, rischia di saltare quasi per intero. Per questo, i commercianti continuano a chiedere che si torni sul piazzale dello stadio. Confesercenti, associazione degli imprenditori irpini, sostiene che l'area sia attrezzata, al contrario di ciò che l'Asl ha documentato nella relazione dei mesi scorsi ed ha annunciato un ricorso per motivi aggiunti al Tar su questa tesi. Parallelamente, ci sarebbe in atto una richiesta di risarcimento danni verso il Comune e il sindaco Festa. Tra l'altro, resta in piedi pure il braccio di ferro per i tributi. Proprio in considerazione della decadenza di ben 62 concessioni, i funzionari comunali hanno messo nero su bianco per quando ripartirà il mercato una piantina che prevede la sistemazione sul piazzale di 208 operatori rispetto ai precedenti 270. Anche qui non c'è lo straccio di un'intesa.

