Comune ed Enel all'intesa per sbloccare i lavori del nuovo Mercatone. L'amministrazione di Piazza del Popolo e la società energetica sono pronte a superare l'impasse creatosi nel project financing del centro «Vivendi», con una transazione che consenta all'amministrazione di entrare in possesso delle aree del grande cantiere che ancora risultano di proprietà dell'Enel.



Si tratta di una parte di Largo Ferriera, già definita dal tribunale «privata ad uso pubblico», e della zona che dal ponte cade giù verso il Mercatone, attraverso una scarpata. Per questo secondo spazio, che dovrà ospitare la rampa di accesso ai parcheggi, il settore Lavori pubblici di Piazza del Popolo ha già avviato la procedura dell'immissione in possesso, stabilendo un costo di 80.000 euro a carico dell'impresa «Principe Spa». Ma l'Enel, e qui sta la novità sostanziale, ha fatto sapere di essere pronta a chiudere l'intera partita dunque anche il contenzioso in corso da anni per Largo Ferriera con una soluzione bonaria. Le parti si incontreranno per definirla nei prossimi giorni, certamente prima del 18 novembre, quando si chiuderebbe la procedura dell'immissione in possesso avviata dall'ente.



Si tratta solo di stabilire il valore delle due aree, con fondi che come da appalto toccherà pagare all'impresa che finanzia il project financing da 9 milioni. Nel progetto, infatti, sono previsti circa 150.000 euro per gli espropri. Si tratta, in tutto, di 1.100 metri quadrati di suolo. Una piccola parte del grande cantiere, sufficiente però a tenerlo bloccato ormai da diverse settimane. L'impresa, tramite una comunicazione certificata, ha già fatto sapere al Comune di essere intenzionata a chiudere in tempi rapidi la partita e proseguire con i lavori. Se tutto andrà bene, entro qualche settimana, si potrà ripartire. Anche se a rallentare ulteriormente la prosecuzione del project potrebbero essere pure le dinamiche interne alla società «Principe», in fase di riorganizzazione interna. Di certo, alla buona riuscita delle operazioni amministrative in corso è collegata la rinascita dell'edificio simbolo del degrado e dello sperpero di denaro pubblico in città.



Il Mercatone, da gigante malato costato miliardi e miliardi di lire, dovrà trasformarsi entro la fine dell'anno prossimo nel moderno centro «Vivendi». Ma questo cronoprogramma, al momento sembra, dover slittare. Non a caso, sul punto, è forte l'attenzione dei residenti della zona e dei locali esercenti. L'interesse dell'impresa, che ci metterà tutti i soldi, sarebbe invece quello di chiudere quanto prima. La questione, comunque, ha già attivato alcuni consiglieri comunali dell'opposizione. E c'è chi da Iacovacci (Pd) a Preziosi («La Svolta») - si è già detto pronto a chiedere un consiglio comunale sul punto e sulle altre grandi opere pubbliche della città. Al momento, se non altro, sono già visibili i primi interventi operati dalla società «Principe». Dopo la consegna delle chiavi, lo scorso mese di maggio, era stata rimossa la vecchia scritta «Mercatone» dalla facciata dell'edificio, e sulla porta di ingresso già campeggia il marchio «Vivendi». Nella parte posteriore del cantiere, si vedono le prime demolizioni. Ma la strada da percorrere per lasciarsi alle spalle oltre 30 anni di macerie è lunga. Se l'opera vedrà la luce così come è stata progettata, per 40 anni «Principe» sarà affidataria, tra le altre cose, di parcheggi auto per 300 posti e di decine di locali commerciali, per i quali potrà riscuotere gli eventuali fitti. In cambio, dovrà restituire alla città di Avellino un centro commerciale che dovrà fungere anche da sistema di interscambio per chi arrivi in città dalla provincia, o per chi, dalla periferia, voglia raggiungere a piedi il centro. Chiaramente «Vivendi» ospiterà grandi e piccole strutture di vendita, attività per il tempo libero e persino servizi pubblici. Dotata di due punti di accesso, da Rampa San Leonardo a Largo Ferriera, dovrà trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento della Avellino che sarà. A patto, ovviamente, che l'impasse si sblocchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA