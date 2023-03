Finalmente il via libera: da lunedì tutti a bordo della metropolitana leggera di Avellino, che inizia il suo servizio urbano sul percorso di 11 chilometri che va da viale Italia a Borgo Ferrovia. Non c'è dubbio, il 3 aprile 2023 sarà una data che i cittadini del capoluogo irpino terranno a lungo impressa nella memoria. Dopo 22 anni e 22 milioni di euro spesi, di cui 20 finanziati da fondi europei, infatti, il sistema di trasporto a basso impatto ambientale comincerà a funzionare regolarmente. La sua gestione passa in capo all'Air Campania che ha immediatamente definito anche il programma d'esercizio sperimentale, che prevede corse dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 16.55. Il costo del biglietto è parametrato a quello della corsa urbana degli autobus, dunque 1 euro e 20 centesimi.

APPROFONDIMENTI Matteo Salvini ad Avellino per i bus IIa Lioni-Grottaminarda la lettera di Cascone «Accelerare i lavori» Raccolta rifiuti nel caos: sciopero di due giorni

Soddisfatto l'amministratore unico del gruppo Air, Anthony Acconcia: «Raggiungiamo un primo traguardo importante grazie all'impegno della Regione Campania e alla collaborazione istituzionale tra Air e amministrazione comunale. La città di Avellino si appresta a vivere un altro momento storico in tema di Mobilità, dopo quello dell'inaugurazione dell'autostazione di via Fariello. Lunedì, infatti, partirà la prima corsa della metro leggera, un progetto del Comune nato venti anni fa e che ora, grazie anche al lavoro di Air Campania e dei suoi tecnici, si concretizza. Da tempo erano stati ottemperati gli adempimenti di natura tecnica e burocratica di nostra competenza, ma abbiamo dovuto attendere le verifiche sul materiale rotabile e sulle infrastrutture. Adesso facciamo parlare i fatti e dal 3 aprile si parte».

Del resto, il superamento degli ultimi test da parte del sistema si era registrato lo scorso 17 marzo, quando i collaudi finali eseguiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali hanno dato esito positivo. Ad assistere alle verifiche degli addetti dell'organismo di controllo ministeriale il responsabile del procedimento Gaetano D'Agostino, il direttore di esercizio, Luigi Di Mattia e quello dei lavori, Marco Masini, insieme ai riferimenti della stessa Air. In particolare, la prova decisiva sull'infrastruttura a basso impatto che restava da superare, dopo due precedenti tentativi, era quella sul sistema di sicurezza "Plf", la Protezione Linee Elettriche Filoviarie, che serve al monitoraggio continuo dell'integrità fisica del filo di contatto della linea aerea. Da Ansfisa il nullaosta è arrivato lunedì. Il tempo che il dirigente dell'Esercizio di Air Mobilità, l'ingegnere Carmine Alvino, spedisse tutto alla Regione Campania, che già ieri mattina l'ente ha risposto confermando l'ok alla messa in funzione della metro leggera.



Per ora si tratta ancora di un servizio in via sperimentale, la cui durata dipende molto dal gradimento che mostreranno gli utenti. Garantiti i primi 6 mesi di esercizio grazie ai precedenti accordi, per il resto bisognerà attendere. Il contributo economico regionale alla strutturazione delle corse, infatti, è parametrato all'utilizzo del mezzo da parte dei cittadini, per investire su un'alternativa alla mobilità realmente diffusa tra la gente. 15 le fermate lungo il percorso ad anello: stazione ferroviaria, via Francesco Tedesco, via Circumvallazione, piazza Kennedy, via Guarini, piazza Aldo Moro, via Colombo, piazza Cavour, via Nobile, via Roma, corso Europa, piazza Libertà, via Nappi, corso Umberto I e via Francesco Tedesco. Tragitto che in futuro potrebbe allungarsi verso Atripalda e via Nazionale Torrette.