Con una comunicazione alla Regione, il Comune di Avellino ha ufficialmente chiuso un lavoro di oltre venti anni. La Metropolitana leggera è pronta agli ultimi sei giorni di pre-esercizio, prima della messa a disposizione per i passeggeri. Ora tocca davvero all'Air. Lo si apprende da Piazza del Popolo, che ha risposto ufficialmente alla missiva con cui la Palazzo Santa Lucia aveva chiesto il perché del mancato avvio del nuovo sistema di trasporto a basso impatto, già previsto per luglio. Il Comune ora ha realizzato davvero tutti i lavori, segnaletica compresa. Ieri mattina, risultavano transennate le corsie preferenziali dell'intero tratto di via Colombo. Ma solo perché, il giorno prima, erano stati sistemati i tombini e bisognava evitare che la carreggiata fosse attraversata da mezzi pesanti. Per il resto, 24 milioni di euro di lavori sono stati realizzati. Il passaggio di consegne all'Air, già sancito in una delibera di giunta con l'approvazione della convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'impianto dei pullman, risale addirittura al 2021. Ad inizio settimana, sarà suggellato con un ultimo atto scritto. Ma si tratta davvero di formalità. Ora bisogna applicare l'intesa.

È dunque la settimana della verità. Dopodomani, la telenovela della Metropolitana leggera arriverà anche in aula. Su iniziativa del capogruppo di Avellino prende parte, Francesco Iandolo, che chiede di istituire la gratuità del servizio per i primi sei mesi. Sarà l'occasione per un aggiornamento puntuale dell'amministrazione su un'opera che aspetta solo di aprire le porte agli utenti. Air e Comune stanno definendo il piano di esercizio delle corse. Nel frattempo, emerge la stima dei costi di funzionamento della filovia. Per far girare i bus della Metro servirà un milione di euro all'anno. In pratica, con quello che c'è in cassa, e che deriva dai risparmi sugli stanziamenti regionali degli anni passati, si potrà tirare avanti solo sei mesi. Dunque, è coperta solo la fase sperimentale. Per il resto, la Regione non ha ancora sciolto i dubbi sulla sostenibilità del servizio. Il delegato ai Trasporti, Luca Cascone, ha solo ricordato che non sarà consentito prevedere doppioni sulla stessa strada. Significa che, necessariamente, con la partenza della Metropolitana leggera, verranno tagliate le corse del trasporto urbano tradizionale che percorrono l'anello di 11 chilometri che gira intorno al centro da Borgo Ferrovia a viale Italia. Ma anche qui, non c'è ancora nulla di ufficiale.

Si annuncia la partenza del servizio per il mese in corso e non esistono stime, almeno non pubblicamente, rispetto alla riorganizzazione necessaria per evitare il disastro. Per legge, l'opera deve restare in funzione per un minimo di cinque anni. Non sarà possibile smantellarla prima di questo lasso temporale con tutti i costi esorbitanti che ci sarebbero senza dover restituire i finanziamenti all'Ue. Intanto, con l'apposizione definitiva della segnaletica, scompaiono ufficialmente altri posti auto dal percorso. Succede a via Circumvallazione, sulla destra rispetto al Conservatorio, dove continua tuttavia la sosta selvaggia. Le eventuali ed ulteriori modifiche alla viabilità ed alla sosta si sperimenteranno proprio dopo la partenza. Restano possibili i sensi unici a Corso Europa e via Colombo. In alternativa, potrebbero essere cancellati i parcheggi a raso. Tanto nel primo caso, quanto nel secondo, urge una profonda riorganizzazione. L'annunciato esperto di mobilità che avrebbe aiutato l'amministrazione a smaltire le lunghe code che si creano negli orari di apertura e chiusura delle scuole non è mai arrivato. I terminal ed est ed ovest necessari per tenere fuori dal centro i bus delle corse extraurbane idem. Giocoforza, si dovrà cominciare sulla base di un compromesso tra Air e Comune. Quanto ai parcheggi, il naufragio del bando per l'affidamento al privato, con l'avvio del procedimento di esclusione per l'unica impresa partecipante, impone all'amministrazione di attuare un vero e proprio piano B. Urgono nuove aree da adibire alla sosta, perché i posti attuali sono ormai assolutamente insufficienti.