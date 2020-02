Tappa in Irpinia per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e per il collega dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Venerdì prossimo alle 16 si svolgerà un incontro istituzionale con i vertici dell'azienda IIA - Industria Italiana Autobus - di Flumeri con un visita nell'ala di produzione dello stabilimento. All’appuntamento parteciperanno anche il sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia e il direttore di Invitalia, Domenico Arcuri. Lo fabbrica, ex Iveco, della Valle dell’Ufita ha ripreso l’attività dopo un lungo periodo di stop e anni di cassa integrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA