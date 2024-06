«Non voglio polemizzare con il governatore De Luca ma dico solo che sulle liste d'attesa c'è un intervento del governo ma la Sanità è anche competenza delle Regioni che devono organizzarsi». Replica così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alle accuse del presidente della giunta regionale della Campania che nei giorni scorsi ha definito il decreto per ridurre le liste d'attesa in Sanità come una propaganda elettorale del centrodestra, visto che al Sud non ci sono né risorse economiche né personale per abbattere i tempi di visite ed esami medici.

L'affondo dell'esponente di Forza Italia arriva al termine delle dichiarazioni rilasciate al Circolo della Stampa di Avellino, dove ieri mattina ha incontrato Angelo Antonio D'Agostino.

Un appuntamento per sostenere la candidatura alle Europee nella Circoscrizione Meridionale del sindaco di Montefalcione e parlare di transizione ecologica a 360 gradi. Tra i temi toccati le politiche ambientali del governo, le energie rinnovabili, acqua e case green. Perfettamente a suo agio anche sulle questioni più locali, il ministro ha anche detto la sua sul «sistema idrico integrato, modello adottato anche qui ad Avellino, che vede in Italia 2.391 gestori diversi, con le reti di distribuzioni che registrano grandi problemi di dispersione della risorsa».

«La sfida spiega è raggrupparli attorno alle sorgenti più importanti e razionalizzare. Ma non è un'operazione che si può fare in un giorno. Così come va modernizzato il sistema irriguo». Netto lo stop al cosiddetto “eolico selvaggio”. «Le politiche ambientali riprende Fratin sono fatte da varie azioni che devono mettere in campo lo Stato, le Regioni e le amministrazioni locali. Certamente la scelta della decarbonizzazione passa per la produzione delle energie rinnovabili come fotovoltaico ed eolico. Ma, visto il continuo aumento della domanda di energia elettrica, bisogna arrivare anche al nuovo nucleare pulito».

E aggiunge: «È chiaro che rispetto alla collocazione dei pannelli e delle pale, servono regole precise. Il Governo sta predisponendo un programma di inserimento delle strutture eoliche, che non può avvenire a caso. Stiamo definendo il piano delle aree idonee che, una volta individuate, passeranno attraverso una legge ad hoc. Personalmente, credo che l'eolico può essere solo offshore. Soltanto così può fare la differenza. Abbiamo previsto una serie di piattaforme in alto mare ma bisogna attrezzare anche i porti e le navi per renderle operative. Ci vorranno almeno 3 o 4 anni».

Un passaggio significativo, poi, quello sulle “case green” rispetto ai costi per i cittadini e le opere da effettuare. «A nome del governo dice il ministro - ho votato contro il documento finale dell'Unione Europea anche se è migliorato tantissimo rispetto a quello iniziale eccessivamente ideologico che non teneva conto delle varie realtà nazionali. L'Italia non è né l'Estonia né la Lituania, abbiamo fabbricati per il 75% che hanno più di 70 anni e l'80% delle abitazioni sono di proprietà dei cittadini, come vuole la tradizione delle nostre famiglie. Dunque, ci vorrà un accompagnamento nel sostenere le spese perché le case pesano per il 40% sulle emissioni di Co2. Ristrutturazioni da fare nel tempo in base alle tipologie d'intervento anche per consentire di ottenere un beneficio alle famiglie nella riduzione dei costi di energia». Infine, un accenno all'approvvigionamento energetico che in questa fase risente del mutato quadro geopolitico derivante dalla guerra in Ucraina.

«In questa contingenza i nuovi reperimenti in campo energetico dichiara Fratin ci vedono protesi verso il Mediterraneo così come gli altri stati membri dell'Ue. Dunque, il Meridione diventa centrale per lo sviluppo, occupando una posizione privilegiata rispetto alle operazioni da effettuare». E conclude: «Abbiamo investito una cifra considerevole per la linea dell'idrogeno che dal Nord Africa, passando per l'Italia, arriverà fino alla Germania: 3.300 km di condotte verso una nuova frontiera energetica». Terminato il dibattito, il ministro dell'Ambiente accompagnato da D'Agostino ha fatto visita alla sede dell'Its Ermete di via Palatucci.

