Monteforte Irpino, un buco nel muro per rubare cartoni di sigarette

Furto nella notte nel centro di stoccaggio tabacchi dei Monopoli di Stato a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti, i rapinatori sono entrati nello stabile in via Piano Alvanella attraverso un foro praticato nel muro di un'officina meccanica adiacente, riuscendo a portare via alcuni cartoni di sigarette.

Verosimilmente disturbati dal nebbiogeno diffuso dall'impianto antifurto, i malviventi sono scappati prima dell'arrivo dei carabinieri. Il bottino è ancora da quantificare. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Baiano.