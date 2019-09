Lunedì 30 Settembre 2019, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Montella hanno messo in campo una serie di azioni per contrastare il consumo e spaccio di droga, concentrandosi sui luoghi della movida giovanile. Le operazioni hanno portato alla denuncia di un 50enne. Già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio, l'uomo è stato fermato e successivamente perquisita la sua abitazione. Qui i militari hanno trovato del metadone per uso personale, ma il 50enne non è stato in grado di giustificarne la provenienza. Inoltre sono state trovate delle armi bianche e da guerra: un machete, una baionetta ed alcuni tirapugni. Il tutto è stato sequestrato perché di provenienza illegale, mentre l'uomo è stato denunciato alla Procura.