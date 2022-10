Montoro, aggredisce il marito con forbici: colpi al volto e al collo: arrestata 59enne

Al culmine di un furibondo litigio, ha impugnato un paio di forbici da cucina e colpito ripetutamente il marito. È accaduto a Montoro, in provincia di Avellino. La donna, 59enne del posto, è stata arrestata dai carabinieri in attesa di comparire nella giornata di oggi davanti al giudice del tribunale di Avellino per essere giudicata con rito direttissimo.

È accusata di lesioni. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri della locale stazione, a cui è giunta una segnalazione al 112, che hanno impedito conseguenze peggiori per l'uomo che è stato ferito, non gravemente, in varie parti del corpo, al collo e al volto, ed è stato trasferito in ospedale ad Avellino.