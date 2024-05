Macabro risveglio per un imprenditore edile di Montoro. Qualcuno gli ha fatto trovare la testa mozzata di un maiale davanti al cancello di casa. Uno choc per l'uomo che ha subito allertato i carabinieri. Un vero e proprio atto intimidatorio che riporta a pratiche utilizzate anche dalla malavita organizzata. In autentico stile mafioso. Si valutano in questa fase delle indagini tutte le ipotesi. Compresa quella di un'azione legata alla campagna elettorale per le amministrative nella città della Valle dell'Irno. Un analogo episodio nello stesso paese si era verificato cinque anni fa, in occasione delle elezioni amministrative, quando l'intimidazione fu rivolta contro la collaboratrice di un candidato alla carica di sindaco

Lo stimato imprenditore 41enne ha dunque subito chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Solofra che hanno eseguito rilievi sul posto e ascoltato il 41enne.

Ieri mattina intorno alle 9 l'intervento dei militari dell'Arma presso la villa dell'imprenditore situata alla frazione Figliuoli. Si sta cercando di capire la matrice del fatto. Da stabilire se il gesto sia collegato alla criminalità oppure a qualche questione personale. Non si esclude, dunque, che possa essere collegato alla campagna elettorale. Sono queste le ipotesi al vaglio dei carabinieri. Pare che l'imprenditore non abbia mai ricevuto altre intimidazioni in passato. L'episodio ha destato molta preoccupazione nella famiglia dell'imprenditore. Sconcerto anche fra gli abitanti della zona.

Il 41enne è un imprenditore conosciuto a Montoro non ha avuto mai problemi di questo tipo in passato. Non sa darsi una spiegazione sul fatto. Sotto la lente, dunque, anche la pista di un'azione collegato alle elezioni amministrative che stanno interessando la comunità del centro della Valle dell'Irno.

Cinque anni fa si registrò un episodio simile. Accadde sempre nel corso della campagna elettorale per la scelta del sindaco e dei consiglieri comunali. In quell'occasione una donna, collaboratrice di uno dei due candidati alla carica di sindaco. I carabinieri della compagnia di Solofra insieme ai militari della Stazione di Montoro hanno raccolto elementi e acquisito informazioni per avviare l'attività di indagine.

In quella zona non vi sono impianti di videosorveglianza. Sarà utile acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata in prossimità dell'area dove vive l'imprenditore. I frame potrebbero aver catturato qualche movimento sospetto di persone o veicoli nelle ore precedenti o successive al fatto che ha suscitato notevole sconcerto tra la popolazione montorese.

Da verificare anche il momento in cui è stata posizionata la testa di maiale infilzata sul cancello della villa dell'imprenditore. È probabile che chi ha agito lo abbia fatto di notte oppure alle prime luci dell'alba. Le teste mozzate degli animali hanno un preciso significato, come lo è anche il tipo di animale che viene scelto per essere ucciso. Ed è di solito il segnale più inquietante. Se così fosse scatterebbe più di un allarme. All'imprenditore sono arrivati messaggi di solidarietà e vicinanza da parte di amici e concittadini montoresi.

I carabinieri della Compagnia di Solofra si sono messi subito all'opera per cercare di risalire all'identità dell'autore o degli autori dell'azione intimidatoria. Un fatto grave ai danni di un imprenditore da anni impegnato nel settore dell'edilizia e in un momento particolarmente delicato, come quello dell'appuntamento elettorale, per la terza città più popolosa della provincia di Avellino.