, uno degli architetti più creativi e talentuosi d'Irpinia e non solo. Un professionista illuminato, formatosi a Venezia, ma anche un uomo discreto, affabile, ironico. A portarlo via è stato un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre era nel suo studio di via De Sanctis, nel capoluogo, insieme alla moglie e collega giapponese Hikaru Mori, con cui da anni condivideva l'avveniristico connubio professionale "Zitomori", una vera e propria fucina di design moderno, capace di ridisegnare cantine di pregio come i Feudi di San Gregorio, per restare in provincia, fino ad arrivare in Toscana con la Cantina Masseto della famiglia Frescobaldi, affidatasi al duo italo-nipponico dopo un concorso internazionale., destinato a fungere da schema per l'intero sistema turistico irpino. Maurizio Zito avrebbe compiuto a settembre prossimo 62 anni. Era amato e apprezzato dai colleghi, l'interà città è rimasta sgomenta nel sapere della sua dipartita. Purtroppo l'emergenza vigente non consentirà di tributargli l'ultimo, doveroso saluto.