Sgomento per la prematura scomparsa, avvenuta ieri, dell'avvocato Stefano Rosa, stroncato da un male incurabile. A stargli accanto fino alla fine, la compagna Giusy, i figli Vincenzo e Francesco, l'ex moglie Luisa, le sorelle Alessandra e Paola. Ha affrontato con coraggio e dignità una malattia devastante, che lo ha consumato inesorabilmente giorno dopo giorno. Commossi i colleghi e gli amici che, pur di avere notizie, hanno sostato per ore nel piazzale della Città Ospedaliera.

APPROFONDIMENTI Avellino: inchiesta Sidigas, chiesto il rinvio a giudizio per De Cesare e Del Vecchio Elezioni comunali 2023, nei piccoli comuni al voto boom delle liste «militari» La Rete Pace di Avellino scende in piazza contro la conversione del DL “Cutro”

Affranto anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Fabio Benigni, che ne ricorda la generosità, l'amore per la cultura e per l'arte, oltre alle doti professionali. «Il Foro di Avellino - commenta - perde un avvocato raffinato, competente, che, sia da componente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dove ha ricoperto un ruolo di spicco anche in campo nazionale».

Rosa è stato componente del Consiglio dell'Ordine, ha dato un contributo importante, spendendosi anche per la sua informatizzazione. Un uomo sensibile, un avvocato che ha lavorato con il massimo impegno, credendo nella funzione sociale degli operatori del diritto. Rosa ha operato nel solco della migliore e più prestigiosa tradizione dell'avvocatura, ma si è speso per la cultura, in particolare negli anni in cui ha coltivato il sogno della cittadella della musica con Pino Daniele a Castelvetere.