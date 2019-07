CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Luglio 2019, 13:00

Era il fondatore, il trascinatore e l'anima degli «Insuperabili», il gruppo di tifosi a cui era riuscito, malgrado la chiusura del settore, a far riservare uno spicchio della Curva Nord del Partenio-Lombardi. Flavio Puleo, che si è spento ieri mattina all'età di 52 anni, per la tifoseria biancoverde era soprattutto una sorta di simbolo in cui identificare lo spirito guerriero del lupo irpino. Dopo aver abbattuto le barriere architettoniche di centinaia di stadi della penisola, dove ha seguito l'Avellino accompagnando i suoi ragazzi a bordo del solito furgone, Flavio era da tempo entrato in battaglia contro un male incurabile. Incurabile per tutti, ma non per lui che ha affrontato la malattia con il coraggio e lo spirito di un guerriero.