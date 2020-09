Predicano ottimismo gli infettivologi dell'Azienda ospedaliera Moscati: quello della donna di 75 anni di Montemiletto, prima negativa poi positiva al Covid 19, sarebbe un caso «a intermittenza con bassa carica virale».

Ma restano sulle spine medici, infermieri e degenti del reparto di Ortopedia, dove la donna è stata ricoverata per una decina giorni dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico all'anca. Soltanto oggi, infatti, si conosceranno gli esiti dei tamponi molecolari effettuati tra ieri e venerdì pomeriggio. Nell'attesa, emergono però alcuni particolari destinati a far discutere: fino a ieri la direzione strategica non avrebbe disposto la sanificazione della sala operatoria e della Radiologia dove la settantacinquenne è passata per essere sottoposto all'intervento. Circostanza che sta creando ulteriore allarmismo tra i dipendenti.

L'altro giorno, l'esito positivo del tampone somministrato alla paziente prima di essere dimessa ha creato scompiglio nell'Unità operativa diretta da Antonio Medici: infatti, la donna era in degenza ordinaria da circa 10 giorni (all'ingresso in pronto soccorso e in reparto il tampone era risultato negativo), quindi dopo l'operazione per la sostituzione parziale dell'anca (perfettamente riuscito) è stata in contatto sia con altri degenti (e con i loro familiari che si sono recati a visita) sia con il personale medico e infermieristico. Resta da chiarire, se la settantacinquenne (che a maggio aveva già avuto il Covid ed era guarita) si sia infettata durante la permanenza in corsia oppure se il laboratorio di Virologia e Microbiologia del Moscati abbia commesso degli errori nella refertazione. Se così fosse, i biologi sarebbero «recidivi»: si tratterebbe della seconda grave defaillance dopo il giallo dei dipendenti falsi positivi che s'è verificato a maggio.

Dopo l'esito, comunque, la paziente, del tutto asintomatica, è stata quindi ricoverata nel reparto di Malattie infettive dove le è stato praticato un terzo tampone, il cui verdetto, trasmesso nella tarda serata di venerdì, è stato nuovamente positivoW. «Difficile dare una spiegazione a quanto accaduto», ha affermato l'altra sera il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Moscati Renato Pizzuti. «Gli infettivologi della nostra Azienda ha aggiunto hanno avanzato alcune ipotesi, tra le quali quella che l'improvvisa positività possa essere ascrivibile a una carica virale bassa o intermittente». Scattate subito le misure di sicurezza: «Ai degenti e al personale sanitario e del comparto che hanno avuto contatti è stato effettuato sia il tampone rapido, che ha dato esito negativo, sia il tampone molecolare, il cui esito si conoscerà nelle prossime ore. E l'intero reparto è stato sanificato».

Ma le stesse misure, a quanto pare, non sono state previste né per la sala operatoria né per la Radiologia. Dice la sua sulla questione, tramite un post sul suo profilo social, Carmine Sanseverino il medico d'Urgenza del Moscati diventato l'eroe della lotta al nuovo Coronavirus che ha combattuto prima col camice bianco addosso poi, suo malgrado, in un letto della Terapia intensiva: «Non ci lanciamo in conclusioni affrettate e semplicistiche», scrive Sanseverino. «Dire che la donna era negativa al ricovero e positiva alla dimissione ergo è stata infettata in ospedale non significa nulla: il caso è molto più complesso. La paziente ad aprile, come me, era stata infettata dal Covid 19, quindi avrebbe dovuto avere gli anticorpi protettivi (gG). Il caso è allo studio degli infettivologi dell'Azienda. Comunque è asintomatica», conclude il medico.

Ieri nessuno dei nuovi contagiati, fortunatamente, è stato ricoverato al Moscati. Sono, quindi, sempre 5 i pazienti in Malattie infettive per Covid 19 (due da trasferiti ad Avellino da fuori provincia): si tratta di un uomo 60 anni Avellino (il funzionario della Provincia al centro del focolaio che si sta sviluppando tra Avellino, Mercogliano e Solofra), una donna di Montemarano di 85 anni (contatto di un positivo residente nel suo comune, arrivata giovedì sera in pronto soccorso); l'altra donna di Montemiletto al centro del giallo dei tamponi; un ragazzo ivoriano di 30 anni (trasferito dall'ospedale di Pozzuoli); e un uomo di 40 anni della provincia di Latina (trasferito dal Cotugno Napoli).

an. pl.

