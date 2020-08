LEGGI ANCHE

Un concorsone per risollevare le sorti dell'Azienda ospedaliera Moscati. Via libera al bando (di prossima pubblicazione) per l'assunzione a tempo indeterminato di ben 160 infermieri che andrebbero a colmare le ataviche lacune di personale diffuse un po' in tutti i reparti con particolare attenzione al pronto soccorso. La situazione di difficoltà, che ha assunto connotati ancora più preoccupanti da qualche settimana anche a causa dell'assenza di una programmazione estiva, è ribadita pure nella delibera, sottoscritta l'altro giorno dalla triade dirigenziale, con la quale si concede il via libera all'indizione della selezione: «Presso questa Azienda ospedaliera si legge nel documento sussiste una grava carenza di personale che compromette il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (Lea)», dunque «risulta necessario e indifferibile procedere al reclutamento di 160 unità del profilo Collaboratore professionale sanitario Infermiere». La procedura è resa possibile, informano da Contrada Amoretta, in considerazione «del Piano triennale aziendale del fabbisogno di personale e dell'autorizzazione, in via anticipata, della copertura dei posti vacanti nel 2020».- «attesa la presenza di contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza» - di ottenere un posto fisso. La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite la procedura telematica (collegandosi al sito https://aornoscati.iscrizioneconcorsi.it). Il sistema informatico per la presentazione delle domande sarà attivo a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale e verrà automaticamente disattivata 30 giorni dopo. Quindi ancora qualche giorno prima di poter inoltrare la richiesta per prendere parte alla selezione. I tempi, tuttavia, non dovrebbero essere lunghi e almeno questa prima fase dovrebbe concludersi entro la fine di settembre. E se non ci saranno intoppi per l'inizio dell'anno prossimo i 160 infermieri dovrebbero varcare la soglia della cittadella ospedaliera. Innesti importanti (al netto dei precari che già ci lavorano e che saranno o confermati o sostituti) che andranno a dare man forte, restituendo linfa quasi vitale, in diverse Unità operative. Le stesse che da qualche settimana sono in estrema sofferenza per l'assenza di medici e infermieri (in ferie). Per questo hanno sospeso (fino alla fine del mese) gli interventi chirurgici in elezione (assicurando solo le urgenze) i reparti di Cardiologia, Ginecologia, Neurochirurgia e Urologia. Inoltre, dimezzati i posti letto in Neurochirurgia (da 15 a 8) e Urologia (da 24 a 12), mentre Ginecologia ha interrotto l'attività ambulatoriale e ha chiesto supporto all'Unità di Fisiopatologia della riproduzione per riuscire a coprire i turni. Problemi anche a Ortopedia, con camici bianchi e infermieri sottoposti a turni massacranti (compresi quelli di notte), dove sono stati sospesi, sine die, il Fast Track e la guardia attiva che consentivano al pronto soccorso di smaltire velocemente i traumatizzati lievi, i quali dal triage passavano direttamente all'ambulatorio dedicato.Come quelli immortalati da un utente in alcune foto (pubblicate sabato scorso dal Mattino) che hanno a che fare con la penuria di lettini e l'uso di barelle del 118 nei corridoi della struttura. Succede, ogni giorno, da almeno una settimana esponendo al rischio contagio sia i pazienti sia il personale: infatti, la distanza minima indicata dal ministero quale misura anti-covid non può essere assicurata in un simile contesto. Inoltre, le ambulanze senza le barelle non posso ripartire: le chiamate, quindi, restano inevase e i tempi di attesa si dilatano ulteriormente.