Non c'è fine al peggio. Dopo la carenza di guanti e mascherine (un nuovo rifornimento è atteso in settimana), da due giorni al Pronto soccorso della città ospedaliera mancano perfino le lenzuola (gli operatori stanno usando quelle di carta) e le divise per il personale (medici, infermieri e operatori socio sanitari sono al lavoro con quelle che hanno comprato di tasca loro o che hanno lavato a casa).

Altri due tasselli nel decadente mosaico che rappresenta la crisi del reparto di Emergenza diretto da Antonino Maffei. Il caso delle lenzuola e delle divise è legato ai ritardi accumulati in questo periodo di emergenza sanitaria dalla ditta che fornisce il servizio di lavanderia, la Servizi sanitari integrati (Ssi) di Caserta, che dovrebbe assicurare un centinaio di lenzuola al giorno al Pronto soccorso. Ma da domenica sera, come detto, i teli bianchi sono diventati introvabili. E allora per tamponare sono stati utilizzati quelli di carta.

Un'emergenza nell'emergenza. Infatti, anche nelle ultime 48 ore (come succede da due settimane a questa parte) si è registrato un iperafflusso di utenti provenienti da tutta la provincia ma anche da altre parti della regione. I codici in entrata hanno mandato in tilt la struttura: un congestionamento che ha creato disagi sia al personale sia agli utenti costretti a lunghissime attese (anche 12 ore per un'ecografia). Caos nella sala di attesa dell'area no-Covid dove per le troppe presenze sono a rischio le distanze di sicurezza suggerite dalla direttiva ministeriale. E non sono usate nemmeno delle tende divisorie tra le barelle dove i pazienti aspettano la diagnosi e l'eventuale trasferimento in reparto. Tutte questioni che il Nursind dovrebbe discutere in settimana con il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Moscati Renato Pizzuti. Le parti la settimana scorsa sono state convocate, in videoconferenza, dal prefetto di Avellino Paola Spena nel tentativo di una conciliazione in seguito allo stato di agitazione proclamato a fine maggio dal sindacato degli infermieri. In quella occasione, il manager accogliendo le richieste del Nursind aveva assicurato di fissare una data per un incontro utile a definire una strategia per superare l'impasse annunciando pure interventi strutturali per migliorare lo stato dei luogi. Attesa per ieri, nessuna comunicazione è stata però ancora recapita al segretario provinciale del Nursind Romina Iannuzzi.

Buone nuove, invece, dal reparto di Anestesia e Rianimazione. Dopo aver ripreso a respirare senza il sostegno della macchina, Carmine Sanseverino, il medico d'urgenza del Moscati che ha contratto il Coronavirus lo scorso 14 aprile, migliora di ora in ora. È pronto, quindi, per lasciare anche il reparto diretto da Angelo Storti e già in giornata potrebbe raggiungere la Medicina d'urgenza, mentre entro la fine di questa settimana potrebbe fare finalmente ritorno a casa. E proprio della moglie e dei figli Sanseverino ha chiesto appena ha riaperto gli occhi dopo oltre un mese di terapia intensiva e quasi due mesi di ricovero. Provato nel fisico e nella mente, il dottore però ha subito riconosciuto i colleghi e non ha mostrato segnali di disorientamento. Dal punto di vista clinico, le sue condizione sono state definite «buone» dal primario Storti. «Carmine - ha spiegato ieri in un'intervista al Mattino - da qualche giorno respira da solo, da quando, cioè, abbiamo rimosso la cannula tracheostomica e non ha più bisogno della ventilazione polmonare meccanica. Riceve, ma è prassi in questa fase, come ausilio una piccola quantità di ossigeno». Come detto tra domani e dopodomani, lascerà la Rianimazione: «Sì conferma Storti potrà essere trasferito in un altro reparto, probabilmente nel suo, quello di Medicina d'urgenza. E poi potrà tornare a casa. Di concerto con i familiari nelle prossime ore definiremo il percorso riabilitativo che dovrà seguire. In questo momento, sarà importante curare molto anche l'aspetto psicologico».

Allo staff della stessa Unità operativa ieri mattina è stato donato un fascio di rose rosse con un biglietto apposto sullo stelo di ogni fiore. Così Gennaro Buonanno, il figlio di un paziente ricoverato per Covid-19, ha voluto ringraziare per l'assistenza ricevuta il personale di Anestesia e Rianimazione. Le rose, fatte recapitare nell'ufficio della direzione generale, sono state poi distribuite ai dipendenti.

