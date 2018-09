Sabato 1 Settembre 2018, 13:30

Impatto tra moto e auto alla periferia di Avellino. Il centauro, seppur ferito, tenta di minimizzare l'accaduto, rifiutando le cure dei sanitari del 118. Poi, la polizia municipale intervenuta sul posto scopre tutto: il motociclista non aveva la patente idonea per guidare quel mezzo. Ha rimediato una sanzione di mille euro e la sospensione del titolo di guida per 8 mesi. E ciò oltre alle lesioni riportate su varie parti del corpo e alla moto con seri danni.