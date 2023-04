Movida violenta in città. Ancora una volta. C'è stata una rissa in piazza D'Armi nei pressi del Tribunale. Si sono affrontate almeno quattro persone, ma non si esclude che possano essere coinvolte anche altre. Stanno indagano i carabinieri del comando provinciale.

Ad avere la peggio un ragazzo di 30 anni di Atripalda. Per lui si è reso necessario il ricovero all'Azienda ospedaliera Moscati a causa delle ferite riportate. Aveva il volto tumefatto e contusioni su varie parti del corpo. Dopo le cure del caso e tutti gli accertamenti diagnostici necessari è stato dimesso. Si sta cercando di risalire agli altri protagonisti della rissa che si sarebbe scatenata nei pressi di un bar del posto. Il trentenne, almeno in questa prima fase delle investigazioni, non è riuscito a fornire dettagli su quanto accaduto. Pare che avesse esagerato con l'alcol. Una condizione dunque di scarsa lucidità che non gli ha permesso di dare elementi per poter identificare gli altri contendenti. Il giovane non avrebbe saputo neanche spiegare i motivi alla base della rissa. I fatti si sono verificati poco dopo le 4 della notte tra venerdì e sabato.

I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire la vicenda. È stata una notte insonne per i residenti della zona che sono stati svegliati dalle grida e dalle sirene delle varie pattuglie dell'Arma che sono prontamente intervenute. L'arrivo dei carabinieri ha scongiurato conseguenze peggiori. Le sirene hanno messo in fuga gli altri protagonisti delle violenze. Si sono infatti dileguati, lasciando a terra il trentenne di Atripalda. È stato dunque necessario l'intervento di un'ambulanza. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al giovane ferito.

Quindi, la decisione di trasferirlo d'urgenza all'ospedale per sottoporlo alle medicazioni e agli altri accertamenti diagnostici necessari.

Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I frame che sono stati acquisiti dai carabinieri potrebbero fornire un contributo importante per ricostruire la sequenza del grave fatto. Da capire anche se oltre alle quattro persone possano essere coinvolti altri ragazzi. Una notte movimentata per il capoluogo. E ancora una volta in uno dei luoghi maggiormente frequentati da giovani e meno giovani. La movida torna al centro della cronaca, dopo l'episodio di qualche giorno fa in viale Italia.

In quel caso, un 28enne romeno venne pestato a sangue da tre ragazzi. Questi ultimi vennero bloccati da altri giovani. Identificati e denunciati i responsabili di quella aggressione. Anche il romeno, come il giovane di Atripalda, pare fosse ubriaco. Tra quel fatto e l'episodio dell'altra notte, si sono registrate anche due rapine in pieno centro. La prima in via Carducci, dove un 49enne è stato picchiato e rapinato del borsello durante la notte. L'altro ieri, invece, in piazza Kennedy è stato rapinato un 17enne. L'aggressore, un ventenne romeno residente in città, è stato catturato dagli agenti della Squadra mobile e arrestato. Ieri è comparso davanti al giudice per essere giudicato con il rito per direttissima.