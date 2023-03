La Prefettura avellinese non si è persa in indugi dopo le violenze dello scorso fine settimana. Potenziati i servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine in centro città e nei luoghi della movida in seguito ai fatti che si sono verificati in via De Concilij, con l'aggressione ai danni di una 17enne da parte di altre coetanee. Il piano di sicurezza disposto dal questore Maurizio Terrazzi è già scattato dalla giornata dell'altro ieri. Un monitoraggio più robusto che vede in campo agenti della Questura e carabinieri. A supporto anche i nuclei speciali della polizia. All'opera il Reparto Prevenzione Crimine che già sta pattugliando il capoluogo. Sotto la lente i vari luoghi di aggregazione. Gli ageni opereranno sia con postazioni fisse, sia mobili. Ci saranno agenti e militari in borghese e in divisa. Sarà un fine settimana di massima attenzione per scongiurare nuove violenze, anche se non si registrano elementi che facciano pensare a ritorsioni.

Su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi vanno avanti a ritmo serrato le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale. Prende sempre più corpo l'ipotesi dell'aggressione ai danni della ragazzina, i cui genitori hanno poi presentato denuncia all'Arma. I militari stanno lavorando per ricostruire l'esatta sequenza dell'episodio. Il video che è girato su centinaia di chat di Whatsapp fornisce importanti indicazioni ai fini investigativi. Ma si stanno raccogliendo altri elementi per avere ulteriori dettagli. Possono fornire un contributo i frame degli impianti della videosorveglianza pubblica e quelli degli esercizi commerciali di via De Concilij. Sono state raccolte, inoltre, informazioni da parte dei presenti al momento dell'episodio. Le ragazzine protagoniste della vicenda sono state tutte identificate, così come il giovane che cerca di placare gli animi, ma rimedia a sua volta una serie di colpi al volto e al corpo. Si parla con insistenza anche di un secondo video che sarebbe circolato sempre sugli smartphone, di chat in chat. Un filmato nel quale verrebbero mostrati come trofeo i capelli strappati alla ragazzina che sarebbe stata aggredita. Quest'ultima, nel video che ha fatto il giro del web, è a terra e viene colpita con calci, pugni, schiaffi da tre ragazzine. Le tre giovanissime infieriscono senza risparmiarsi, nonostante la loro coetanea finita nel mirino non sia in grado di opporsi alle botte, se non con vani tentativi. La violenza è inaudita e spaventa quanti hanno avuto modo di vedere quella sequenza di immagini. In tutto 27 secondi che restituiscono un altro spaccato della città.



Una notte che dovrebbe essere di divertimento e spensieratezza trasformata in ring della strada. Indignazione e rabbia anche per le risate e il divertimento di altri giovanissimi che assistono senza fare nulla all'aggressione. A scatenare le violenze motivi banali. È la mezzanotte quando si accende la miccia. Uno sguardo di troppo tra due gruppetti e scatta la discussione. Un diverbio che dura pochissimo. Volano parole grosse, offese. Quindi l'aggressione alla diciassettenne che nella concitazione finisce a terra. Distesa sul marciapiede riceve in rapida successione i colpi al corpo, alle gambe, alla testa. La giovane è stata costretta a fare ricorso alle cure dei medici. Fortunatamente non ha riportato particolari ferite. È riuscita a cavarsela con escoriazioni e contusioni. Ma lo choc è notevole. Da accertare l'esistenza del secondo video. Non si esclude che possa essere stato cancellato, non appena la vicenda è balzata agli onori della cronaca, sollevando reazioni da più parte e, soprattutto, in seguito alle immediate indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. Investigazioni delicate in considerazione della giovane età delle protagoniste.