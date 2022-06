Avellino, nuovi posti di lavoro e strategie di recupero finanziario

Dopo l'approvazione da parte della giunta del sindaco Gianluca Festa del bilancio di previsione 2022-2024, che dovrà essere ratificata dal voto del consiglio comunale, il capoluogo irpino incrementerà il personale che negli ultimi otto anni ha perso 350 dipendenti, 150 dei quali negli ultimi due anni per pensionamenti. Attualmente sono duecento i dipendenti del comune di Avellino rispetto ad una pianta organica che ne prevede 330.

Nel mese di luglio dovrebbero partire i concorsi per il reclutamento di 42 figure professionali che dovrebbero entrare in servizio entro la fine dell'anno in corso; tramite concorso pubblico verranno reclutati undici istruttori tecnici e amministrativi e dieci funzionari. Verranno assunti inoltre 14 tra ingegneri, architetti, geologi, esperti in piani finanziari, in comunicazione e marketing e in gare d'appalto. Entro il 2022 verranno anche assunti tredici operai specializzati che andranno a costituire una task force impegnata su verde pubblico e manutenzione.

Il piano, curato dalla vice sindaco, Laura Nargi, verrà illustrato martedì prossimo in conferenza stampa dal sindaco Festa. In questa occasione verrà anche fatto il punto sulla strategia adottata per uscire dallo stato di predissesto dichiarato quasi tre anni fa: il disavanzo complessivo da ripianare, accertato alla fine del 2021, è di 37,6 milioni. Il rientro è affidato in prevalenza al recupero dell'evasione di Imu, Tari e Canone Unico.