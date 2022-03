Quasi mille contagi, il Covid ha ripreso a correre dovunque in Irpinia

Contagi da record e indice di positività che sfonda quota 20%. Da contabilizzare 964 nuovi casi, emersi dall'analisi di 4.704 tamponi antigenici e molecolari. In città sono 135 gli infetti ufficializzati nell'ultimo bollettino dell'Asl. Contagiato anche il sindaco di Sperone, Adolfo Alaia. Il virus è tornato dappertutto in provincia. Il rapporto tra test esaminati e contagi è al 20,5% in Irpinia, mentre si fermava al 19,7% nelle 24 ore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati