Le bande di ladri tornano a colpire nelle abitazioni dell'hinterland avellinese. Quattro raid sono stati compiuti nella serata dell'altro ieri alla località Sabina di Aiello del Sabato e a contrada Novesoldi tra il capoluogo e Atripalda, mentre altri sono falliti. I malviventi hanno preso di mira abitazioni delle aree periferiche e di campagna. In alcuni casi il bottino è stato consistente. Una brutta sorpresa per i proprietari quando sono tornati a casa. Stanze messe a soqquadro e danni a porte e finestre che sono state forzate. Nel caso di un colpo compiuto alla frazione Sabina di Aiello del Sabato, i componenti della gang hanno utilizzato una grossa pietra per sfondare un infisso al piano terra provocando seri danni. I ladri hanno poi agito indisturbati portando via una serie di oggetti di valore. Un secondo raid è stato messo a segno in un'altra villetta distante poche decine di metri. Il modo di operare è stato praticamente identico. Questa volta sono riusciti a forzare una porta-finestra per accedere all'interno.

Ci sono stati anche tentativi che, fortunatamente, non sono andati a buon fine per la presenza delle persone all'interno delle singole abitazioni. Ma i malviventi non si sono fatti scrupoli ad entrare nonostante vi fossero i proprietari dentro le proprie case. Ora torna l'allarme tra i residenti di questa parte della provincia. Una zona che è stata bersaglio di una raffica di visite dei soliti ignoti tra dicembre e gennaio. Un'escalation che ha fatto scattare l'allarme tra gli amministratori locali, tanto da chiedere una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ad hoc. Appello subito raccolto dal prefetto Paola Spena che ha discusso della problematica nel corso di un incontro dedicato a Palazzo di Governo. In quella occasione è stato deciso l'irrobustimento delle pattuglie di Carabinieri e Polizia sui territori interessati dai raid. Una presenza nutrita delle forze dell'ordine nei centri e soprattutto nelle aree periferiche che ha dato i suoi frutti. Le numerose vetture degli uomini dell'Arma e degli agenti della Questura hanno permesso di fermare il fenomeno. Che però ora si sta riproponendo prepotentemente. Gli abitanti delle case isolate hanno paura anche a rimanere dentro le abitazioni. C'è la preoccupazione di trovarsi di fronte qualche malintenzionato. Appena qualche giorno fa, il sindaco di Serino Vito Pelosi ha sottoscritto l'accordo per il Controllo di Vicinato con la Prefettura di Avellino. Un ulteriore strumento che impegna la cittadinanza nelle azioni finalizzate a mitigare questo problema. I cittadini, attraverso una collaborazione attiva, possono esercitare una funzione di controllo delle aree antistanti la propria abitazione spiega il piano In quanto conoscitori della strada, della zona o del quartiere in cui risiedono hanno maggiore capacità di individuare eventuali presenze, fenomeni o comportamenti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dell'intera comunità. I gruppi di vicinato collaborano con la Polizia Locale segnalando, attraverso il coordinatore, le anomalie senza però organizzare ronde.

