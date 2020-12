Tra carabinieri poliziotti e finanzieri ci saranno ogni giorno almeno mille uomini in strada. Il passaggio alla zona arancione e l'eventuale approdo a quella gialla non modifica l'impegno delle forze dell'ordine nel controllo del territorio. La circolare del ministro dell'Interno Lamorgese da indicazioni precise sulle modalità di controllo e sule autocertificazioni. Il prefetto Spena nel corso degli incontri quasi quotidiani con i vertici delle forze dell'ordine ha ribadito i concetti essenziali: rigore su assembramenti, aperture dei locali pubblici e spostamenti. Lo schema è quello dell'attività interforze: il territorio diviso tra i diversi corpi di polizia in un quadro organizzato dal prefetto Spena tecnicamente messo in campo dal questore Terrazzi. La gestione è in capo anche al comandante provinciale dei carabinieri Bramati e della finanza Ottaiano, oltre che dei sindaci ovviamente.

In particolare le verifiche riguardano le nuove disposizioni fino all'entrata in vigore dei nuovi divieti natalizi.

Con servizi di vigilanza improntati alla discrezione saranno i locali pubblici nel mirino. Secondo l'ultimo Dpcm sono riaperti tutti i negozi che finora erano rimasti chiusi mentre bar e ristoranti possono solo fare l'asporto fino alle ore 22. Su questo saranno i vigili urbani ad effettuare controlli scrupolosi.

Si tratta di migliaia di esercizi sui quali saranno disposti controlli continui.

La città e i centri principali saranno vigilati anche nelle ore notturne senza soluzione di continuità. Va ricordato che si potrà uscire di casa senza dover portare l'autocertificazione. Più libertà di movimento, ma soltanto dalle 5 del mattino alle 22, poi scatta l'obbligo del coprifuoco. In strada solo per lavoro, spese indifferibili o salute.

Anche sugli spostamenti le forze dell'ordine svolgeranno un ampio ventaglio di controlli.

In zona arancione resta il divieto di recarsi al di fuori del proprio Comune di residenza, fatti salvi casi indifferibili come motivi di lavoro, di necessità o di salute. Si può andare fuori dal proprio comune anche per fare acquisti di merci o usufruire di servizi non disponibili nel proprio centro di residenza.

Ormai è definito anche l'elenco dei i motivi di necessità che consentono di lasciare il proprio comune di residenza: per i genitori divorziati c'è la possibilità di far visita o prelevare i propri figli. Con la riapertura dei negozi sono disposte speciali verifiche nei centri commerciali (chiusi nei giorni festivi e prefestivi) e nelle strade dello shopping. Non solo sugli acquirenti ma anche sugli esercenti.



I commercianti devono osservare una serie di disposizioni: dalla misurazione della temperatura all'ingresso al mantenimento della distanza di sicurezza al rispetto del numero massimo di presenze. Si tratta di obblighi dell'esercente che le forze dell'ordine verificheranno a campione.

Non riaprono invece le sale dei ristoranti e delle pizzerie. Assicurato invece il servizio da asporto e di consegne a domicilio. I mercati rionali saranno operativi soltanto per le rivendite di generi alimentari. I mercatini hanno un consistente numero di affezionati sopratutto dopo la chiusura del mercato bisettimanale allo Stadio Partenio. Anche le piazze di Ariano, Grottaminarda e Cervinara saranno destinatarie di controlli durante lo svolgimento delle fiere.

Palestre e centri sportivi da questa settimana riprenderanno le loro attività.

Si potrà riprendere a svolgere gli allenamenti anche per chi pratica sport di squadra ma bisognerà fare i conti con il maltempo, si può fare allenamento individuale e all'aria aperta.

Le vere incognite anche sul piano dell'organizzazione dei servizi, riguardano i trasporti pubblici. Le corse sono state ridotte e questa decisione un po' confligge con le direttive che impongono una presenza ridotta al 50% di viaggiatori nei mezzi. Significa che avere meno corse comporterà un affollamento maggiore, sopratutto in direzione del capoluogo di regione che per i pendolari resta una meta immancabile. Anche qui previsti controlli a campione.



