Raid ai danni di alcuni negozi nel centro commerciale Tuka di Avellino. In azione alcune persone incappucciate che hanno sferrato colpi violenti con grossi martelli e spranghe alle vetrine degli esercizi. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Questura di Avellino. Gli uomini del questore Maurizio Terrazzi hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. Le indagini non escludono alcuna ipotesi: dall'attentato alla vendetta personale. I poliziotti stanno indagando anche su un altro episodio che si è verificato lungo corso Umberto I. In questo caso, le vetrine e l'ingresso di un negozio sono state imbrattate con del letame. Anche per questo fatto le investigazioni spaziano a trecentosessanta gradi. © RIPRODUZIONE RISERVATA