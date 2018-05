Neonata morta in ospedale: indagati sette sanitari in servizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 10:17

CERVINARA. Emessi gli avvisi di garanzia dalla Procura della Repubblica di Benevento nell'ambito dell'inchiesta sulla bimba venuta alla luce morta all'ospedale Rummo di Benevento. Sono sette tra ginecologi, anestesisti, neonatologi e infermieri del Rummo le persone «avvisate« dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino in vista dell'autopsia della neonata nata morta lo scorso 22 maggio.Un atto dovuto per consentire eventualmente agli indagati di nominare un proprio consulente che partecipi all'esame. Anche i genitori di Rita Pia, Antonio Spiotti di 36 anni e Debora Feleppa di 34 anni, abitanti a Cervinara e assistiti dagli avvocati Domenico Mauro e Daniele Sorriento, nomineranno un proprio consulente che sarà presente all'esame autoptico. Il dottor Sansobrino affiderà l'incarico nel pomeriggio di oggi.Una brutta vicenda sulla quale si dovrà fare piena luce. Era stato il papà di Rita Pia, a chiedere l'intervento della Polizia di Stato, non appena i medici del Rummo gli avevano comunicato che la bimba era nata morta. Rita Pia sarebbe stata la secondogenita della coppia. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra Mobile diretta dal vice questore Emanuele Fattori. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Debora, era arrivata in ospedale intorno alle 20 del 21 maggio, dopo la rottura delle acque. Era stata immediatamente ricoverata per il parto, poi, la mattina successiva, le era stato praticato un taglio cesareo che sarebbe stato ritenuto indispensabile perchè, nel frattempo, il battito cardiaco suo e della piccola si era affievolito. Di li a poco si sarebbe materializzato il dramma per la coppia cervinarese. Purtroppo, la bimba sarebbe stata estratta ormai priva di vita dal grembo materno. Una vicenda che ha sconvolto la tranquillità di questa giovane coppia che si era preparata ad accogliere Rita Pia e che invece è piombata nel dramma.