Non gradisce la multa e picchia un agente della polizia municipale di Avellino. In manette un 42enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso al volante di una Fiat Punto sottoposta a fermo amministrativo e senza copertura assicurativa. Il 42enne ha anche cercato di intimidire il vigile urbano, dichiarandosi affiliato a un clan camorristico. Poi la decisione di passare alle vie di fatto, quando ha capito che l’agente non faceva passi indietro. Gli ha così sferrato un pugni al volto. Per il 42enne sono scattate le manette, l’agente è finito in ospedale. Da parte dei caschi bianchi, coordinati dal colonnello Michele Arvonio, sono stati intensificati i controlli in questo periodo. © RIPRODUZIONE RISERVATA