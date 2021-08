Avellino, nuova rissa in centro: è allarme

Una nuova rissa si è verificato nel centro di Avellino, a poca distanza dai luoghi della movida e da viale Italia dove si verificò l'agguato ai danni di tre persone durante i festeggiamenti per la Nazionale di calcio impegnata negli Europei. Ad affrontarsi sono state questa volta due persone. Paura tra i presenti in zona. È stata allertata la Questura di Avellino che ha inviato sul posto gli agenti della Sezione Volanti. I poliziotti hanno riportato la calma con non poca fatica. Necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari hanno provveduto a curare sul posto i protagonisti della zuffa. Indagini in corso per fare chiarezza sull'accaduto. Nel capoluogo irpino si sono registrati altri episodi di violenza nella zona del centro con varie risse. Non mancano le preoccupazioni dei residenti.