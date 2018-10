CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:00

Cento avvisi di sfratto per occupazione abusiva o morosità di lungo periodo. La macchina degli sgomberi è già partita. Stavolta ci si è mossi nel silenzio. Il dirigente del settore Alloggi del Comune di Avellino, Michele Arvonio, ha completato la lunga e complessa ricognizione del settore. Un lavoro certosino, che ha aggiornato l'attività svolta negli anni scorsi e che era culminata nel rinvio a giudizio di 43 abusivi. Il risultato delle numerosissime irregolarità accertate nei 1800 alloggi comunali e negli altri 500 di competenza dello Iacp è una miriade di ordinanze, partite nei giorni scorsi e già notificate ai destinatari: «I provvedimenti, un centinaio in tutto, riguardano per il 20 per cento morosità pregresse accertate da Assoservizi e Iacp. spiega Arvonio - Il resto sono occupanti illegittimi». Cioè abusivi. Per tutti, ecco il cosiddetto «avvio del procedimento di rilascio». Entro 30 giorni si legge nell'atto inviato dal Comune - l'alloggio va liberato. Diversamente, il settore Politiche abitative concluderà la procedura, notiziando anche la Prefettura. E scatterà lo sfratto vero e proprio. Per i morosi, c'è la possibilità di estinguere il debito. Ovviamente, si potrà ricorrere anche in tribunale.