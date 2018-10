CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La moglie separata sottrae il figlio minore dalla residenza avellinese del padre a cui era stato affidato per portarlo via a Milano. L'ex marito si ribella e chiede l'intervento del Tribunale per la decadenza della potestà genitoriale della donna.Ma qui nasce un lungo percorso tra carte bollate e ricorsi che finisce alla Suprema Corte di Cassazione. Sono serviti due anni per ottenere la sentenza che ha riportato la questione davanti al Tribunale di Avellino, dove è tuttora in corso. Il caso è stato posto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione da un professionista avellinese. Quest'ultimo già separato si era visto rifiutare tutela dal Tribunale del capoluogo irpino, al quale si era rivolto affinché pronunciasse la decadenza dalla potestà parentale dell'ex moglie rea di avere sottratto il figlio. Il bambino era stato affidato al padre.