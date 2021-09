Vaccini Covid ad Avellino, open day per vaccinare le donne in gravidanza

Due Open Day di vaccinazioni dedicate a donne incinte e in allattamento sono stati programmati dall'Azienda ospedaliera «san Giuseppe Moscati» di Avellino per domenica 26 e lunedì 27 settembre.

Organizzate dal reparto di ostetricia e ginecologia diretto dal dottor Elisiario Struzziero, si svolgeranno in entrambi i giorni dalle 8:30 alle 16:30.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Covid, open day per donne in dolce attesa: grande affluenza... IL BOLLETTINO Covid, indicatori in calo: «In ospedale quasi esclusivamente... L'EPIDEMIA Vaccino anti-Covid ai bimbi «dai 6 mesi ai 5 anni»: il...

«L'auspicio -sottolinea il primario- è quello di raccogliere molte adesioni. Abbiamo organizzato gli Open Day per riaffermare che le evidenze scientifiche ci dico non solo che il vaccino è sicuro (verrà somministrata la dose di Pfzier BioN Tech, ndr), ma è anche consigliato alle donne incinte e in allattamento».