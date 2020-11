«In questo momento, l’ospedale Moscati non è saturo per la presenza di avellinesi o di irpini. Ma di pazienti che provengono da Napoli. Il novanta per cento dei nostri positivi, infatti, è curato in casa». Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sottolinea così le profonde differenze tra le proporzioni assunte dal contagio in città e nella provincia, rispetto ai numeri della grande area metropolitana della Campania. Lo fa anche e soprattutto alla luce delle immagini inquietanti che, l’altro giorno, sono giunte dalla Città Ospedaliera di Avellino. Ben sette ambulanze sono rimaste bloccate, una dietro l’altra, all’ingresso del Pronto soccorso. Un reparto che implode. E a testimonianza di una difficoltà anche gestionale profonda, la la possibilità di installare una tenda nel vicino parcheggio, per allentare una pressione insostenibile, è definitivamente tramontata. Perché non ci sarebbe il personale necessario. L’ospedale è al collasso, questo il messaggio, ma non perché Avellino sia l’epicentro del contagio. Anzi. Festa intende invece rivendicare l’operazione, appena avviata dalla sua amministrazione, per il reperimento di strutture ricettive private che possano ospitare i positivi e le persone in quarantena, dunque decongestionando gli ospedali.

APPROFONDIMENTI L'ECATOMBE Irpinia, ancora una vittima del Covid:​è la quarta in un... LA PANDEMIA Ariano Irpino, anziana mortaper Covid in ospedale IL CASO Morto a 80 anni nella casa di cura,aperta un'inchiesta: due...



I DATI

Per il primo cittadino, quelle del «Moscati» sono «scene che si commentano da sole». Ma che non rendono l’istantanea della condizione sanitaria dell’Irpinia. Dopo aver chiesto a più riprese lockdown localizzati, proprio per provare ad escludere dalla morsa delle serrate il capoluogo, Festa argomenta con i dati in suo possesso. E la differenza appare sostanziale: «Noi, nella giornata di martedì, abbiamo avuto poco più del 6 per cento di positivi, su un totale di 339 tamponi effettuati – riferisce il primo cittadino - la Campania ha fatto registrare la media del 21,5. Quando dico che non meritiamo il lockdown – continua - lo faccio sulla scorta di dati scientifici veri». Affermazioni e distinguo, quelli della fascia tricolore del capoluogo irpino, che hanno configurato, sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, uno scontro continuo con il governatore, Vincenzo De Luca. Prima, la contrapposizione rispetto alla richiesta, mai presa in considerazione dal numero uno di Palazzo Santa Lucia, di mettere a disposizione degli asintomatici e dei pazienti in quarantena il vecchio ospedale civile di Avellino, il «Maffucci». Poi, nell’ordine, le accuse rivolte al presidente della Regione rispetto al clou delle sue ordinanze: contro la chiusura delle scuole, le restrizioni sulle attività commerciali e la necessità – sostenuta da De Luca – di evitare «misure mezze mezze» sul lockdown.

LEGGI ANCHE Irpinia, ancora una vittima del Covid: ​è la quarta in un solo giorno



LO SCONTRO

Ma pure, solo tre giorni fa, rispetto alla raccomandazione di chiudere i cimiteri, che Avellino ha sistematicamente ignorato. Così il Comune ora è pronto a fare da solo. Proprio a partire dal reperimento delle strutture da destinare ai positivi. Il bando, pubblicato ieri, scadrà sabato mattina. L’ente ha poi annunciato uno screening di massa con 10mila tamponi rapidi antigenici. Un’operazione, quella che Festa intende far partire la prossima settimana, che sta rinfocolando un’ulteriore contrapposizione con l’Asl. Mentre l’azienda sanitaria, su input della Regione, avvia i drive in test con i tamponi molecolari, a Campo Genova, il sindaco ha già disposto l’acquisto dei suoi dispositivi d’intesa con l’Ordine dei medici. E intende somministrarli proprio in quell’area. «Con il bando sulle strutture ricettive – assicura Festa – noi riduciamo l’ospedalizzazione e facciamo alloggiare i positivi a spese nostre, evitando che in famiglia si creino mini cluster; con lo screening di massa, che ci vede quale primo Comune d’Italia a promuovere un’iniziativa del genere, giochiamo d’anticipo stanando il virus».



Anche qui, il vulcanico primo cittadino avellinese ha i suoi numeri: «È nostra intenzione controllare in tutto 15.000 persone al mese e testare in questo modo tutta la città in 60 giorni». Previsioni, quelle del sindaco, decisamente ottimistiche. Festa si ripropone poi di comunicare i suoi positivi, attraverso i medici di base, all’Azienda sanitaria. Ma l’Asl, che poi dovrebbe prenderli concretamente in carico somministrando loro il tampone molecolare, continua a sottolineare che l’iniziativa non è stata condivisa e che ognuno prosegue per la sua strada. Come in un dialogo tra sordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA