Appello Welfare, chiesta la riduzione della condanna inflitta ai due imputati, il medico Carlo Iannace e l'ex primario di Chirurgia Generale, Francesco Caracciolo, dal tribunale di Avellino in primo grado. I due medici dell'ospedale «Moscati» di Avellino, il 31 marzo 2016, furono condannati entrambi a sei anni di reclusione, mentre furono mandati assolti dai reati ascritti gli imputati Angelo Bruno e Riccardo De Maglio per non aver commesso il fatto, e Maria Luisa Piscopo perché il fatto non sussiste.

Ieri il procuratore generale della Corte di Appello di Napoli, al termine della sua requisitoria, ha chiesto la riduzione della condanna a 4 anni e 10 mesi per entrambi gli imputati per intervenuta prescrizione di alcuni capi d'imputazione. Il processo, in secondo grado, è stato poi rinviato al 17 marzo prossimo, quando la parola passerà alla difesa degli imputati rappresentata dagli avvocati Alberico Villani e Quirino Iorio. I due medici rispondono di peculato, tentata truffa e falso, per aver gestito ad avviso della pubblica accusa - il reparto di chirurgia generale dell'ospedale «Moscati» come una clinica privata. Accuse che avevano fatto rimediare una condanna a sei anni di reclusione (dei quali tre indultati) e anche cinque anni di interdizione dai pubblici uffici sia al dottore Carlo Iannace - già coordinatore del centro multidisciplinare dell'Ospedale Moscati di Avellino nonché consigliere regionale eletto nella lista De Luca Presidente rimosso, successivamente anche dalla carica per effetto della legge Severino- sia all'ex primario del reparto di Chirurgia Generale, Francesco Caracciolo. Al posto di Iannace, segretario della commissione Cultura e membro delle commissioni Sanità e Anticamorra, subentrò in consiglio regionale il dirigente della sinistra dem di Avellino, Francesco Todisco.

L'allora capo della Procura avellinese, Rosario Cantelmo - nella sua requisitoria al termine del processo di primo grado aveva richiesto per i due imputati, otto anni di reclusioni per Iannace, poi ridotti dal collegio giudicante presieduto dal presidente Michele Rescigno a sei. L'indagine della Guardia di Finanza fu avviata nel 2006 dopo la denuncia di un aiuto primario, oggi in pensione, che aveva segnalato presunte irregolarità nel reparto dove si svolgevano operazioni estetiche fatte passare per interventi su patologie tumorali e dunque urgenti al fine di scalare le lunghe liste di attesa. Gli inquirenti analizzarono migliaia di cartelle cliniche evidenziando l'esecuzione di molti interventi chirurgici - privi dei requisiti - a spese nel servizio sanitario nazionale.

Secondo l'accusa, sarebbero state falsificate diverse cartelle cliniche di interventi svolti al Moscati dove Iannace era responsabile dell'unità senologica. Lo scopo, ad avviso degli inquirenti, era quello di incassare rimborsi non dovuti e premi di produttività. Nel 2011, Carlo Iannace e Francesco Caracciolo finirono, per un breve periodo ai arresti domiciliari, quando era ancora sindaco di San Leucio del Sannio. Dopo l'arresto centinaia di pazienti si radunarono in piazza per manifestare la loro solidarietà al medico, chiedendone la scarcerazione. I due medici, dopo la revoca degli arresti domiciliari e del divieto di dimora tornarono in servizio nel dicembre del 2012. L'ex consigliere regionale ha sempre respinto ogni accusa, affermando di aver sempre agito nel rispetto delle regole.



