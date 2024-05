La Centrale operativa del 118 lascia il pronto soccorso, ma nel reparto di Emergenza non partono i lavori di ampliamento. Tutto pronto, infatti, per il trasferimento - più volte annunciato ma sempre rimandato negli ultimi due anni - del quartiere generale delle ambulanze negli spazi del Centro Australia individuati dall'Asl di Avellino come sede temporanea per il quartier generale delle ambulanze in attesa che sia completa quella definitiva (nell'ex Maffucci di Contrada Pennini). La Centrale operativa, come noto, ha continuato a essere ospitata in pronto soccorso anche dopo il passaggio di competenze tra la struttura di Contrada Amoretta e l'Asl di Avellino. Circostanza che ha determinato il rinvio sine die dell'ampliamento del reparto diretto da Antonino Maffei.

Adesso a rallentare ulteriormente il restyling è proprio l'Azienda ospedaliera. Il progetto definitivo che darà un nuovo volto alla struttura d'Urgenza - prevedendone l'aumento della volumetria e, allo stesso tempo, la revisione dei percorsi di accesso alla presa in carico - è pronto. Non ancora elaborata, invece, la procedura per la gara, per la quale bisognerà attendere almeno fino a luglio. Nella migliore delle ipotesi, così, dell'avvio effettivo del cantiere se ne potrà cominciare a parlare in autunno. Tutto fa pensare, perciò, a un'ennesima estate di passione in pronto soccorso, dove la carenza di spazio si mescola a quella del personale, con la pressione, su sanitari e utenti, che aumenta a causa del costante sovraffollamento. In previsione dei disagi che ciclicamente si aggravano nel periodo estivo, dunque, sarebbe stato preferibile che all'addio della Centrale del 118 fosse corrisposta, in maniera subitanea, l'indizione della gara d'appalto. D'altronde, il direttore generale di via Degli Imbimbo, Mario Ferrante, aveva fissato già al 31 marzo lo spostamento della Centrale delle ambulanze, che per l'appunto è di competenza dell'Azienda sanitaria locale, al vicino plesso di diretta proprietà.

Una sede di passaggio, prima del definitivo trasloco, previsto al piano terra dell'ex ospedale Maffucci. Fino ad oggi quella data è stata sforata di quasi due mesi, ma non si andrà molto oltre. Viceversa, la dilatazione dei tempi, dovuta al ritardo del trasferimento del 118, non è bastata all'Azienda ospedaliera per farsi trovare pronta e accorciare l'intervallo tra la realizzazione del progetto su carta e la ricerca di una ditta che potrà renderlo concreto. Una procedura, quest'ultima, che poteva essere avviata ancorché, da circa due mesi, è stato sciolto pure l'altro nodo che ostacolava la ristrutturazione del pronto soccorso.

La querelle di natura burocratica, vale a dire, che vedeva, ai due fronti opposti, il direttore generale del Moscati, Renato Pizzuti, e il Comune di Avellino. L'ente di Piazza del Popolo, in buona sostanza, sosteneva l'assenza, da parte dell'Azienda ospedaliera, del titolo di proprietà dell'area interessata dall'allargamento. Quindi, per procedere, sarebbe stato necessario un accordo tra le parti, con Palazzo di Città legittimato ad avere voce in capitolo sulla definizione e l'approvazione del piano di espansione. Tutto ciò, come dicevamo, è stato superato, con l'ospedale che è riuscito a emanciparsi dal Comune e a procedere in autonomia.

Ad assicurarlo era stato ai primi di aprile lo stesso diggì Pizzuti. Ecco perché, con il Comune fuori dalla contesa e la Centrale operativa del 118 che si appresta a liberare i locali finora occupati del Pronto soccorso, la palla passa esclusivamente nelle mani della direzione ospedaliera. Intanto, in attesa di ulteriori sviluppi, gli operatori e i pazienti del Reparto d'Emergenza potranno quantomeno beneficiare dell'inserimento di nuovi sanitari. Negli ultimi giorni, infatti, 6 nuovi dottori hanno preso servizio nella struttura. Si tratta di 2 medici specialisti in Medicina d'Urgenza, che giungono al Moscati con un contratto a tempo indeterminato, e di 4 specializzandi inquadrati come part-time. Questi ultimi, però, verranno stabilizzati non appena completato il percorso di specializzazione.