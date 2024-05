Pronto soccorso, arrivano i rinforzi. L'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino assume sei nuovi medici da destinare al reparto di Emergenza. Una deliberazione «dall'immediata esecutività, stante l'urgenza», si legge nell'atto siglato dal diggì Renato Pizzuti.

Il numero uno di Contrada Amoretta, dunque, tenta di mettere un freno ai seri disagi, vissuti sia dagli operatori sanitari sia dall'utenza, dovuti alla grave carenza di personale. Fino a una settimana fa erano solamente 11 i camici bianchi in forza al Pronto soccorso (comprensivi di un medico in pensione che fa solo turni giornalieri e 4 medici della Medicina d'urgenza). A quota 45, invece, gli infermieri in servizio nel Reparto diretto da Antonino Maffei (due, però, sono in maternità). Un totale preoccupante, perciò, quello dei professionisti sanitari chiamati a provvedere ai circa cinquanta pazienti che, mediamente, vengono presi in carico quotidianamente nella struttura.

Una situazione di cui il direttore generale del Moscati era evidentemente consapevole, tanto che, martedì, ha firmato la delibera attuativa per l'assunzione immediata dei camici bianchi. Si tratta di due medici specialisti in Medicina d'urgenza, che giungono al Moscati con un contratto a tempo indeterminato, e di quattro specializzandi. Questi ultimi, che presteranno inizialmente un servizio a part-time, verranno stabilizzati non appena completato il percorso di specializzazione. Le risorse arrivano dall'elenco dei vincitori stilato a seguito del concorsone realizzato recentemente da Palazzo Santa Lucia proprio per rispondere all'esasperante vuoto di organico nei Pronto soccorso delle cinque province campane. La Regione a febbraio di quest'anno aveva indetto una procedura di bando per individuare 363 dirigenti medici da inserire nei Reparti d'Emergenza dell'intero territorio campano.

Nonostante la selezione sia andata pressoché deserta per numero di partecipanti e con solamente 62 candidati risultati idonei, della sua graduatoria finale ha potuto beneficiare l'ospedale di Avellino. Il Moscati, d'altronde, già a gennaio aveva tentato di colmare le posizioni vacanti in Urgenza, avviando un concorso interno. Una selezione in capo all'Azienda che però adesso è stata sospesa a fronte della redazione dell'elenco idonei regionale. Nella spasmodica ricerca di medici che accettino di operare nei Pronto soccorso, insomma, è meglio prediligere la strada certa.

Lo sancisce pure il Coordinamento del Sistema sanitario regionale, come si afferma nella delibera d'assunzione, ribadendo la necessità di privilegiare l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in luogo dell'indizione di nuove procedure», per cui l'Azienda Moscati ha ritenuto «di procedere all'utilizzo della graduatoria del concorso unico regionale». Tornando all'iniezione di personale medico degli ultimi giorni, al netto di eventuali dimissioni nel prossimo periodo, senza dubbio il Reparto d'Emergenza potrà lavorare con minore affanno. Un provvedimento che, inoltre, arriva giusto in tempo per correre ai ripari in vista dell'estate. Da giugno, vale a dire, l'ospedale dovrà tenere conto dei periodi di ferie dei propri dipendenti e, contestualmente, rispondere al crescente sovraffollamento. Dunque, oltre alle assunzioni bisognerebbe definire, quanto prima, un piano di gestione del sovraffollamento.