«Visto che siamo in periodo natalizio ne approfitto per consegnarle un'ultima letterina», dichiara il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. «Sotto Natale non ha perso occasione per chiedere un altro regalo», replica scherzosamente il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.Il simpatico siparietto tra i due avviene ad Avellino durante l'inaugurazione del nuovo campo Coni, ristrutturato grazie ai fondi per le Universiadi. Ed è un siparietto che sa tanto di prova di pace dopo qualche dissidio nelle settimane scorse. Proprio il tema dei fondi per la manifestazione sportiva è stata al centro del confronto con il sindaco di Avellino che non perde la speranza di ottenere qualche risorsa post-Universiadi da destinare ad altri impianti cittadini. «De Luca non fa mai mancare la sua attenzione verso l'Irpinia - sottolinea. Ne approfitto per chiedere, se c'è la possibilità, di ricevere contributi per ristrutturare la tendostruttura del campo Coni. Visto che siamo a Natale ne approfitto per consegnare questa letterina al Governatore. Se fosse possibile saremmo contenti».Pronta la risposta di De Luca che rilancia: «Siamo a Natale e non perde occasione. Scherzi a parte vediamo qual è l'importo, se è possibile facciamo questo regalo verificando i residui delle Universiadi. Avellino potrebbe rientrare».