«No alle udienze nel cantiere». Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Avellino, Fabio Benigni, avverte l'amministrazione comunale. Pomo della discordia i lavori di restauro di Palazzo De Peruta, sede attuale del Giudice di Pace, ma destinata a ospitare gli uffici del Comune di Avellino. In vista, dunque, uno scontro tra amministrazione comunale e Ordine degli avvocati se non saranno evitati disagi per gli addetti ai lavori. Piazza del Popolo accelera sull'inizio dei lavori (affidati ad una ditta di Nusco) che dovranno essere conclusi e rendicontati entro la fine dell'anno, pena la revoca del finanziamento. Dunque, c'è urgenza di convocare i responsabili delle strutture, unitamente all'impresa aggiudicataria dell'appalto e dei tecnici della direzione lavori per consentire l'avvio - in relazione al rifacimento della copertura del fabbricato degli stessi, nonché della facciata. Nel corso della conferenza permanente dello scorso 22 maggio, il presidente del tribunale di Avellino, Vincenzo Beatrice ha posto al centro dell'incontro i lavori di valorizzazione e restauro di Palazzo De Peruta, che attualmente ospita gli uffici del Giudice di Pace. Lavori che da quanto si è appreso - da una nota comunale - saranno svolti senza che sia effettuato alcun trasferimento degli uffici presenti, presso un'altra struttura. Dunque dovranno coesistere per un determinato periodo di tempo il cantiere e i dipendenti. Oggetto di restauro e valorizzazione la facciata dello storico palazzo, gli infissi e la copertura. La circostanza suscita preoccupazione in quanto potrebbe creare disagi. E sul punto interviene il presidente dell'ordine degli avvocati di Avellino, Fabio Benigni: «In un'ottica collaborativa e senza voler in alcun modo polemizzare, abbiamo sempre segnalato la necessità di evitare disagi per le attività giudiziarie in ipotesi di trasferimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino. In occasione dell'ultima riunione della Conferenza permanente, abbiamo appreso che il Comune di Avellino intendeva e intende dare esecuzione ai lavori di ristrutturazione di Palazzo De Peruta contestualmente allo svolgimento delle attività giudiziarie.

Tale contegno, adottato dall'amministrazione comunale, ci ha indotto a monitorare la situazione attraverso il nostro consulente, l'architetto Antonio Verderosa. Il professionista, unitamente ai tecnici del tribunale e della Procura si incontrerà nei prossimi giorni con i rappresentanti dell'impresa che dovrà eseguire i lavori e del Comune, al fine di concordare le modalità di svolgimento in maniera tale da evitare disagi a tutti gli operatori del diritto, avvocati, magistrati e personale amministrativo». Infatti il 29 maggio, tutte le parti in causa si incontreranno a Palazzo di Città per definire le modalità operative necessarie per dare avvio ai lavori affidati alla ditta Casa Nova, che si è aggiudicata la gara per 724.006,48 euro grazie ad un ribasso del 6,5% rispetto all'importo dei lavori finanziati con i fondi del Pics. Da tempo il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, punta a riportare nell'edificio di via Mancini anche gli uffici politici del Comune, compresa la giunta e la segreteria generale. Da Palazzo De Peruta dovranno traslocare gli uffici del Giudice di Pace, diretti presso l'Ufficio Anagrafe di piazza del Popolo che a sua volta sarà trasferito nell'ex Convento San Generoso dove già è dislocato il Comando di polizia municipale.