«Altro che gestione smart della mobilità. Festa lavora per privatizzare uno dei pochi servizi redditizi, quello della sosta, e per smantellare l'Acs».

È questo il commento dei consiglieri di opposizione della commissione bilancio che, dietro il project financing da 5,5 milioni che prevede l'esternalizzazione della gestione delle strisce blu, approvato dalla giunta ma già annunciato dal sindaco Gianluca Festa nella sua ultima conferenza stampa, intravedono il tentativo di demolire la società partecipata. «Un vero e proprio blitz di Festa che non sorprende. Non a caso a dicembre scorso, quando presentammo una mozione per impegnare il consiglio a salvaguardare i livelli occupazionali di Acs e a non esternalizzare il servizio, la maggioranza rispose con un ordine del giorno alternativo che eliminava proprio la seconda postilla. Oggi il sindaco viene allo scoperto e, con coerenza visto che ha già esternalizzato la riscossione dei tributi, mette nero su bianco la svendita di Acs», tuona il presidente della commissione bilancio Nicola Giordano.

LEGGI ANCHE Carminati, spostamenti vietati: presto libero anche il suo “vice” Brugia

Per il capogruppo di «Laboratorio Avellino» non vi è dubbio: «Un project financing che delega l'incasso di tutti i parcheggi alla società che lo gestirà, è il segno della volontà di affossare Acs. Il disegno è chiaro: è iniziato con la sostituzione del vecchio amministratore Giovanni Greco con l'ex sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, la mancata approvazione dei bilanci 2018 e 2019 e un piano industriale che ancora non è stato varato. Senza parcheggi viene meno la principale fonte di guadagno della società, non a caso suggerivamo che Acs dovesse essere gestita in maniera imprenditoriale, diventando responsabile delle perdite e degli utili da reinvestire in termini di servizi al Comune - spiega Giordano - tutta l'operazione condotta dal sindaco sin dal suo insediamento, era finalizzata a dimostrare che Acs era in perdita. Non a caso bocciò il bilancio redatto da Greco che non restituiva una società in deficit, ma chiudeva anche con un po' di utile e spiegava come salvarla, con un piano industriale che la rendesse finanziariamente libera dall'ente efficientando il sistema parcheggi attraverso un'informatizzazione dei controlli che avrebbe portato alla piena rendita tutti gli stalli. Oggi tutto questo lo si vuole affidare ad un privato che chiaramente, in 14 anni, dovrà recuperare tutti gli incassi».

Durissimo anche il capogruppo di SiPuò Amalio Santoro: «questo project financing è di fatto l'inizio dello smantellamento di Acs. Mentre si discettava del rilancio della società, attualmente nelle mani di un amministratore provvisorio in scadenza, di bilanci risanati e di proposte di nuove attività, crolla tutto il castello di carte e si capisce perché era stato costretto alle dimissioni il vecchio amministratore Greco. Siamo di fronte ad una proposta, o meglio ad una decisione della giunta, che arriva dopo contatti consumati da febbraio se non prima e continuati durante il periodo di lockdown. La sostanza politica è che Festa, approfittando dello stop dovuto all'emergenza, caccia fuori dal cilindro una proposta contro cui Si Può darà battaglia. Alla fine il sindaco è arrivato dove voleva, fregandosene dei 33 dipendenti della società e del loro futuro».

Di ennesimo mancato coinvolgimento di commissioni e consiglieri, parla anche l'esponente del Movimento Cinque Stelle Ferdinando Picariello. «Stavo lavorando in commissione urbanistica per aprire un discorso sulla presenza in tutte le zone della città di una quota di parcheggi gratuiti. Ho chiesto più volte di affrontare il discorso su un piano di mobilità alternativa per disincentivare l'uso dell'autovettura, in modo da ridurre l'inquinamento, il traffico e offrire una valida alternativa all'uso dell'auto. Ma Festa ha pensato di decidere di testa sua perché - commenta il consigliere pentastellato - ha bisogno di soldi per ripianare i debiti creati in passato e lo ha fatto, ancora una volta, senza passare per il consiglio comunale. A pagarne le conseguenze saranno ancora una volta i cittadini».

LA REPLICA

In serata arriva la replica del sindaco Festa: «Comprendo le critiche di alcuni consiglieri in buona fede, meno quelle dei consiglieri disperati. Con il project financing approvato dalla giunta la città si ritroverà con un sistema dei parcheggi finalmente informatizzato e il Comune non perderà un solo euro degli incassi che, stando alle stime dell'ultimo anno, ammontano a 2,2 milioni di euro. È motivo di orgoglio che una società di Catania abbia riconosciuto in Avellino una realtà pronta a scommettere sull'innovazione. Nessuna volontà di dismettere Acs, di cui nei prossimi giorni convocherò l'assemblea dei soci per approvare il bilancio. Anzi, informatizzando il controllo della sosta libereremo i dipendenti da un impegno gravoso e reinvestiremo le loro potenzialità in altri servizi utili per la città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA