Scatta il daspo urbano per un parcheggiatore rom scovato ad Avellino nella centralissima via Volpe. In azione gli agenti della polizia municipale, coordinati dal colonnello Michele Arvonio. L'uomo, un 50enne, è sorpreso mentre chiedeva i soldi per la sosta a un automobilista. Di qui, il provvedimento di allontanamento e divieto di tornare in quella zona. Sempre gli agenti della polizia municipale hanno bloccato in piazza Libertà un 41enne avellinese che, sotto l'effetto di alcol, infastidiva i passanti determinando momenti di forte apprensione.