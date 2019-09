CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 2 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasconde la gravidanza ai familiari, dà alla luce il bimbo nel bagno di casa, lo avvolge in un asciugamano lasciandolo sul davanzale del balcone, sotto una pioggia incessante. In preda a uno stato confusionale torna nella toilette e sviene, per una forte emorragia. È accaduto a Cervinara. Una vicenda sconcertante quella che ha visto protagonista una giovane residente in Toscana, ospite di parenti a Cervinara, dove avrebbero dovuto prendere parte a una cerimonia nuziale. Entrambi, madre e bimbo, sono ora ricoverati all'ospedale Rummo di Benevento. Il piccolo è in prognosi riservata. Due i traumi subiti: il primo provocato dalla recisione, da parte della madre, del cordone ombelicale; il secondo legato al grave stato di ipotermia per essere stato lasciato, seppure avvolto in un asciugamano, esposto alla pioggia.