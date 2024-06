La prima settimana di campagna elettorale per il ballottaggio prosegue a colpi di botta e risposta tra le due squadre arrivate allo spareggio finale, con code di veleni e accuse legate in particolare alle vicende giudiziarie che hanno riguardato da un lato l'ex sindaco, Gianluca Festa, e parte della sua amministrazione, dall'altro Alto Calore e Comune di Monteforte irpino guidati da esponenti del Partito democratico.

In attesa dell'eventuale confronto pubblico all'americana tra i due aspiranti sindaci, Antonio Gengaro e Laura Nargi, a tenere banco è la polemica tra l'ex vicesindaca e il suo vecchio partito, il Pd.

In particolare, Nargi replica al gruppo consiliare uscente dei democratici: «Il Pd dei disastri amministrativi che hanno connotato negativamente gli ultimi venti anni della storia della nostra provincia non riesce proprio a parlare di politica e di corretta gestione amministrativa. Consapevole dei propri fallimenti, continua a sviare la discussione sul terreno improvvido di un giustizialismo ipocrita. Speravo di aver già chiarito nel corso delle innumerevoli interviste rese sul tema delle indagini che riguardano il Comune di Avellino e dopo l'ultima e sgradevole invettiva rivoltami dal candidato a sindaco del centrosinistra, Antonio Gengaro, che i processi si fanno nelle aule giudiziarie e che noi siamo profondamente rispettosi delle indagini che legittimamente la magistratura sta conducendo».

«Ciò premesso, ritenendo doveroso parlare ai cittadini di temi e proposte per la Avellino del futuro proprio rispetto al tema della corretta gestione della cosa pubblica, ho citato gli esempi negativi rappresentati dai 200 milioni di debiti contratti dall'Alto Calore a guida Pd, dal disastro Asidep registrato ancora sotto la gestione democrat e dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Monteforte, ugualmente guidato da un sindaco del Partito democratico. Ma è scattato il solito refrain. Non potendo confutare tali esempi concreti di mala gestio, il non meglio precisato gruppo del Pd ha tirato in ballo ancora una volta una questione giudiziaria. Inerente, questa volta, l'Alto Calore. Ma in questo modo ha realizzato due capolavori in un colpo solo: da una parte, ci ha dato ragione, confermando l'ossessione per le inchieste ed il vuoto della proposta politica; dall'altra, ha dimenticato ciò che noi, per garantismo e garbo istituzionale, avevamo omesso nel precedente comunicato. Cioè che quell'inchiesta riguarda anche e soprattutto l'ex presidente di Alto Calore, iscritto proprio al Pd».

L'ex vicesindaca, raggiunta anche lei da informazione di garanzia nell'ambito dell'inchiesta che ha portato l'ex primo cittadino ai domiciliari, accusa gli esponenti del Pd di avere scarsa cultura garantista: «È nelle battute finali che gli ineffabili consiglieri democrat hanno dato il meglio. Spingendosi a sostenere che «della verità processuale agli avellinesi non può interessare nulla. Un'affermazione tanto grave quanto lunare che sintetizza al meglio il grado di miopia e livore a cui taluni sono arrivati, ma soprattutto l'assenza totale di una cultura garantista e finanche del minimo rispetto per l'importanza sociale del lavoro dei giudici. Gli avellinesi non meritano tanta barbarie. Ma ancora una volta saranno loro a giudicare».

Uno scontro destinato a continuare in questi termini. Gli stessi esponenti del Pd a Palazzo di Città avevano chiesto all'ex vicesindaca di esprimersi su quanto la magistratura ipotizza sia avvenuto, in particolare sulla scena, immortalata dalle telecamere degli inquirenti, dell'ex sindaco che smonta e porta via il computer del Comune, di chiarire quale sia il suo pensiero, da ex assessore al personale, sui concorsi che la Procura descrive come truccati, e sulla mancata pubblicazione all'albo pretorio, per almeno due anni, di delibere e determine. Ma, soprattutto, le avevano chiesto di dire sin da ora se in caso di processo, e nell'eventualità di una sua vittoria alle elezioni, avesse preso o meno l'impegno di costituire il Comune parte civile contro gli imputati. Domande ed eventuali risposte che, c'è da scommetterci, ritorneranno certamente nel corso dei prossimi giorni.