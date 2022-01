Avellino, petardo distrugge cabina Enel: disagi nel quartiere

Un petardo è stato fatto esplodere davanti a una cabina dell’Enel nel quartiere Valle di Avellino. La cabina è stata pesantemente danneggiata. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Disagi per una parte dei residenti di questa zona alla periferia del capoluogo irpino. Ad alcune utenze, infatti, è mancata l’energia elettrica. Problemi anche alla pubblica illuminazione. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per risolvere tutti le difficoltà. Attraverso la videosorveglianza si sta cercando di risalire ai responsabili dell’azione.