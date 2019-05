CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:00

«In politica ognuno fa le proprie scelte. Personalmente ho seguito la linea che porto avanti da anni. Sono rimasto dove ero. Non sono, quindi, né un servo, né un parricida». Il consigliere regionale Maurizio Petracca ha replicato così alle critiche di cui è stato fatto oggetto, dopo lo strappo con De Mita, in occasione dell'apertura ufficiale della campagna elettorale della lista Laboratorio Avellino, che sostiene la candidatura a sindaco di Luca Cipriano, che si è tenuta ieri pomeriggio al Carcere borbonico. All'appuntamento era presente anche il candidato apicale dell'alleanza di centrosinistra dello scorso anno, Nello Pizza.«Questa campagna elettorale ha proseguito l'esponente centrista è cominciata male. Si sono già registrate molte cadute di stile. Si preferisce attaccare ed offendere gli avversari, anziché parlare di programmi. Ma noi non ci faremo trascinare nelle polemiche. Siamo abituati a camminare a testa alta».