Giovedì 20 Giugno 2019, 12:00

C'è il progetto stralcio per la riapertura di Piazza Castello. Segnatamente, per la parte che collegherà via Circumvallazione a Corso Umberto I. Il Comune di Avellino stanzia 348.000 euro e sblocca l'impasse in cui la grande incompiuta avellinese versa ormai da anni, in particolare dopo la rottura tra l'ente e l'impresa partenopea Cogepa.A pochissimi giorni dalla fine del suo mandato, il commissario di Piazza del Popolo, Giuseppe Priolo, onora l'impegno assunto nei mesi scorsi con i commercianti e i residenti dell'area. Archiviati definitivamente i rapporti con Cogepa, con i quali è partito un contenzioso giudiziario potenzialmente molto rischioso, il Comune ha approvato il progetto che consentirà di affidare i lavori necessari per liberare parzialmente l'agorà dell'antico maniero. Così verrà aperta una strada di congiungimento tra due parti della città separate dal grande cantiere. Il contratto con Cogepa, che chiede 7 milioni di risarcimento, è stato risolto in danno dall'ente lo scorso 30 aprile. Il progetto stralcio è ovviamente in linea con quello relativo alla riqualificazione complessiva della Piazza, dissequestrata lo scorso dicembre, e che ora si potrà affidare ad una nuova impresa. L'ente, infatti, ha attivato anche per questo una procedura negoziata. L'atteso intervento, ovviamente, dovrà essere seguito e portato a termine dal nuovo sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che si insedierà la prossima settimana.