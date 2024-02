A quarantotto ore dall'apertura dell'Eurochocolate (da venerdì 9 a mercoledì 14), l'agorà cittadina di Piazza Libertà è in piena fibrillazione, e non solo per via della rassegna dolciaria. Dopo la curiosità manifestata dai passanti begli scorsi giorni, a sollevare seri dubbi circa l'Infopoint istallato in tempi record dal Cirpu, il Consorzio per la promozione degli studi universitari, arriva il consigliere d'opposizione Nicola Giordano. «Tolto l'esperimento lanciato dal vicesindaco Nargi in una delle casette di legno, dopo l'infopoint turistico della Provincia attualmente inattivo, a piazza Libertà si sentiva l'esigenza di un nuovo punto informativo turistico - dice l'esponente Pd -. E nella città dove tutto è possibile accade che si proceda all'istallazione di una struttura del genere senza alcuna autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi del Codice dei Beni culturali. Piazza Libertà - sottolinea Giordano - è un bene tutelato, e come per i dehors dei bar o banalmente i tavolini, è necessario ricevere l'autorizzazione dai Beni culturali per poter procedere, e la norma non prevede alcuna deroga a riguardo.

È accaduto anche per le luminarie natalizie. Non solo, all'Ufficio tecnico del Comune, non sanno nulla di tutto ciò. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa l'assessore all'Urbanistica Buondonno, ma qui tutto tace. Attualmente - avverte il consigliere - siamo di fronte a una struttura priva di autorizzazioni. Quindi i lavori andrebbero sospesi e chi di dovere dovrebbe procedere con un accertamento. Ad Avellino, oltre le delibere fantasma del sindaco, pare che le regole non esistano più». Accuse mirate a cui Palazzo di città no ha fornito attualmente alcuna risposta ufficiale, né note stampa. Giordano intanto fa sapere di aver richiesto un accesso agli atti in possesso dell'Ente: «È accaduto già altre volte, ricordo il caso grottesco della pista ciclabile di viale Italia, non è pensabile procedere all'edificazione - perché di questo si tratta - di una struttura senza autorizzazione edilizia da parte dei beni culturali. A questo punto, annuncia Giordano, andrebbe rimossa».

Un'eventualità che, in teoria, potrebbe gettare nel caos l'imminente apertura della manifestazione dolciaria: per i giorni della rassegna, proprio nell'Infopoint è prevista la sistemazione dello studio live di Rds, media partner dell'Eurochocolate e del Comune. La moderna struttura in acciaio e vetro che richiama stilisticamente la targa "Av", successivamente verrà destinata alla promozione degli eventi dei 26 comuni partner, tra cui Avellino.

Sul versante opposto, Palazzo Caracciolo mostra invece un "look" completamente rinnovato dopo l'intervento di manutenzione straordinaria sui prospetti (importo finale di circa 300 mila euro ndr). Nella giornata di ieri gli addetti della impresa "De Vito" hanno provveduto alla rimozione delle impalcature, operazioni che proseguiranno anche oggi. Ecco dunque fare bella mostra di sé la facciata rinnovata dello storico edificio risalente ai primi anni del 700 e sede dell'amministrazione provinciale.

Le gradazioni di porpora e giallo sembrano esaltare il lavoro di questi mesi: partiti nello scorso giugno, il palazzo è stato interessato da due tipi di interventi. Uno relativo al rifacimento della facciata, l'altro relativo agli infissi, la cui sostituzione è stata completata ai primi di dicembre. Le impalcature resteranno fino all'altezza dell'arco di ingresso, la fine dei lavori è stimata entro il 30 aprile.