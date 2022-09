Avellino, Torrioni Wine House: il borgo che diventa villaggio del vino

Il borgo di Torrioni si trasforma in «villaggio del vino» in occasione dell’evento «Torrioni Wine House». Sabato 1 e domenica 2 ottobre musica, arte popolare, teatro e stand enogastronomici all’insegna della qualità e dell’accoglienza. Sabato 1 ottobre si comincia alle ore 18 con lo spettacolo teatrale «Il Racconto Di…Vino» a cura di Nicola Le Donne, a seguire «A Paranza r’o Lione» in concerto seguiti da Mimmo Miglionico & PietrArsa.

Domenica 2 ottobre dalle ore 12 baccanale in piazza e pigiatura a tempo di musica popolare con il gruppo itinerante Folk Band. Alle ore 16 musica popolare con I Figli di Cibele. Torrioni Wine House è promosso dal Comune di Torrioni nell’ambito del Poc Campania 2014-2020 Azione 4 «Giugno 2019 - giugno 2020», in partneriato con i Comuni di Chianche, Castelvetere sul Calore, Montemarano, Paternopoli e Taurano, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi.