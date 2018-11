CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 12:07

QUINDICI - «Mio figlio me l'hanno rovinato». Il padre di Michele Carbone, il 18enne di Quindici picchiato e preso a bottigliate lo scorso sabato notte in piazza Giordano Bruno a Nola per aver difeso con tre suoi amici una ragazza dai bulli che la importunavano, è pieno di rabbia. Franco, così si chiama, non riesce proprio a capacitarsi di quanto è accaduto cinque giorni fa.«Michele ha perso un pezzo d'orecchio a causa di questa violenta quanto inaudita aggressione - afferma - e per un taglio profondo alla mano destra rischia di non poterla più utilizzare. Tre tendini risultano spezzati e siamo in attesa che vada sotto i ferri. I medici non si sbilanciano: si tratta di un intervento delicato. In verità, doveva svolgersi l'altro ieri sempre qui al Vecchio Pellegrini. Non so sinceramente perché non si è fatto più nulla. Qualcuno ci ha detto che si svolgerà questo venerdì». Franco Carbone aggiunge: «Spero che tutto vada per il meglio. Ovviamente, Michele dovrà poi seguire un trattamento riabilitativo, ma questo è l'ultimo dei pensieri. L'importante è che possa muovere regolarmente la mano e che torni a casa».